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想快點和普丁見面　川普：每天有很多年輕人死去

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲俄烏士兵近身格鬥，過程驚悚 。（圖／翻攝自X）

文／中央社

美國總統當選人川普今天表示，理解俄羅斯認為烏克蘭不該加入北大西洋公約組織（NATO）的立場，並感嘆自己就職前無法與俄羅斯總統蒲亭見面。

路透社報導，川普在佛州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的記者會上，還指責即將卸任的民主黨總統拜登據稱改變美國對烏克蘭加入北約的立場。

「這個問題有個重點是，很多很多年、早在蒲亭之前，俄羅斯就說過，『你永遠不可能讓北約介入烏克蘭，他們已經那樣說了。」

「然後拜登在某個時間點說，『不，他們應該可以加入北約』，好吧，那俄羅斯就有人在他們家門口，我可以理解他們的感受。」

▲▼烏克蘭士兵被釋放,戰俘交換。（圖／路透社）

▲烏克蘭士兵被釋放，雙方協議戰俘交換。（圖／路透社）

2008年布加勒斯特峰會（Bucharest Summit）後，北約成員國正式表示支持烏克蘭加入北約，拜登政府也持續力挺烏克蘭加入，儘管烏克蘭從未收到邀請。

川普的幕僚和盟友普遍反對烏克蘭加入北約，至少在可預見的未來不要加入，因為他們認為，這是對莫斯科不必要的挑釁。

與此同時，烏克蘭領導人積極敦促北約提出邀請，稱這是阻止俄羅斯進一步侵略的關鍵。

川普曾在11月5日大選前的競選活動中表示，他甚至可以在上任前解決烏克蘭戰爭。雖然他仍然表示將迅速解決這個問題，但他基本上已經放棄了這一說法。

當被問及是否能在半年內解決戰爭時，川普說：「我希望有6個月時間，不，我想，希望6個月以內就能解決。」

▲▼俄羅斯士兵被釋放,戰俘交換。（圖／路透社）

▲俄羅斯士兵被釋放，雙方協議戰俘交換。（圖／路透社）

「俄羅斯正失去很多年輕人，烏克蘭也是如此，根本不應該開始。」他還抱怨說，要等到1月20日就職後才能與蒲亭會面。

「我知道蒲亭想會面，我認為20日之後才見面是不合適的，我討厭如此，因為你知道，每天都有人——很多、很多年輕人死去。」

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