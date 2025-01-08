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「冬季青鳥在台中」號召罷免6藍委　半小時湧500人連署攤位爆桌

「冬季青鳥在台中」今晚在樂成宮展開，號召民眾響應罷免台中藍委。

▲「冬季青鳥在台中」今晚在樂成宮展開，號召民眾響應罷免台中藍委。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

響應全台罷免潮，「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」罷免立院副院長江啟臣等6名國民黨立委活動，今晚在台中市東區旱溪街樂成宮展開，號召民眾在新年的開始團結起來，一起向濫權立委展現民意。活動開始不到半小時，現場湧入近500人，即使在冷風中，民眾反映仍十分熱烈。

這場由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（經民連）舉辦的「冬季青鳥在台中，濫權立委究責會」，今晚（8日）晚上6點半到9點半登場，罷免目標鎖定國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋6人。

「台中覺醒」團體在臉書指出，去年5月的訴求是沒有討論、沒有民主，現在這6位不僅僅是罔顧這種民主基本道理，還想要大修惡法、立委擴權、癱瘓憲法法庭、掏空人民稅金、癱瘓健保、沒收人民監督罷免、技巧性引共入台，每一個修法案都是想把台灣變成中共想要的樣子，所以要從伏流在民間的隱形席次，直接湧流出現、號召響應2025全台大罷免。

今晚活動將邀請在地公民及追星人代表發聲，並分享群眾對近期國會亂象的看法，另有主題演講，邀請到前台中市議員、樂成宮董事長何敏誠「談黨外檜木—何春木」、台中市新文化協會理事長陳彥斌分享「從二七部隊到黨外的台中抵抗精神」。晚會並邀請到經常參與台灣社會運動抗爭的獨立樂團「農村武裝青年」，以音樂帶著群眾訴說對於這片土地的情感，晚會現場也設置象徵台灣多元民民主、自由開放的「在地公民肥皂箱」，提供在地公民抒發己見。

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