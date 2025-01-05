香港財政赤字高於預期　港府加強「節流」

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新一份財政預算案將於下個月發表，香港財政司司長陳茂波4日透露，本財年（2024/25）財政赤字大約在1000億港元以下，比原本估算的高，政府需開源節流恢復收支平衡，並以「節流」為主。

陳茂波在電視節目上提到，去年前三季香港的經濟增長穩中有進，但增長幅度與速度不及預期的有力、快速，政府會持續開拓市場，並鞏固傳統產業。

陳茂波預估，今年財政赤字約在1000億港元以下，比原本估算的高，政府需要開源節流恢復收支平衡。

有觀眾建議，政府可在賣地方面重設勾地模式，以及為地產商提供回贈優惠。陳茂波回應，絕不考慮賣地收入有回贈，也不準備重推勾地表，以免政府失去賣地主動權。

有觀眾也建議，政府可興建度假村，吸引高消費客人，設施包含遊艇、馬匹、水療、水上活動等：也有人認為，香港應推動科技發展，因香港具有專業檢測認證服務，可吸引大陸、東南亞企業來設辦公室。

陳茂波認為，吸引高消費的旅客來港是研究方向，包含遊艇等服務，希望可以帶旺零售業。至於，檢測認證專業，陳茂波說，香港品牌獲得很多不同市場認可，自己出訪中東時發現不少當地企業有資金、想發展產業，對於香港市場都很重視。

對於會否增加利得稅，陳茂波說，香港是很小的全開放經濟體，要維持競爭力，政府在增加稅收時會盡量減低對普羅市民的影響。

外界不看好香港房市的未來發展，陳茂波說，他絕不同意房市未來一定跌，目前是在經歷「調整期」，近期也能看到房價回穩。