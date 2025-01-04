香港全年旅客4500萬人次　僅恢復到疫情前7成

▲香港維多利亞港跨年煙火。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩3日公布數據，2024年全年訪港旅客數字接近4500萬人次，較2023年上升31%，其中，中國大陸旅客年增約27%，非大陸旅客年增約44%。此數據略低於港府年初預期的4600萬人次，且與疫情前2018年的6515萬人次相比，也僅恢復到7成水準。

羅淑佩在社群媒體上表示，自從深圳「一簽多行」個人遊簽注恢復後，大陸訪港人數不斷攀升，單計上月訪港旅客有426萬人次，大陸旅客就超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較11月平均每日人次高17%，周末平均每日更達13萬2千人次，較11月同時期平均高17%。

羅淑佩說，非大陸旅客方面，數據也創全面通關後的單月新高，超過115 萬人次，年增約18%，「受旅遊業帶動，12月整體市面人流暢旺。」

羅淑佩提到，剛過去的跨年及元旦，兩天共有約29萬2000旅客人次，較上年同期低約一成，主因是這一次跨年並非大陸假期，與上一次不同，不能直接比較。

不過，羅淑佩也說，兩日平均單日旅客人次仍有14萬6千，聖誕新年節日期間日均旅客人數達到13萬9千人次，分佈較去年平均，相信是由於深圳「一簽多行」重啟，旅客不必集中在「紅日」訪港。

香港文化體育及旅遊局2024年年初預估，當年全年旅客數將會比2023年上升35%，達到4600萬人次。