警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

▲警察人員人事條例修正三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院上周五院會原定處理「警察人員人事條例修正草案」，要將退休警消所得替代率提高到90%甚至95%，因在野陣營尚未凝聚共識，改到今（7日）院會處理，昨朝野協商時，國民黨將所得替代率改為提高到80％，八成退休基層警察月退休金可領到74544元。稍早院會表決，贊成60位、反對49位，綠委伍麗華棄權，該提案三讀通過。銓敘部指出，大部分警察人員月退俸比常務次長還多，一般文官公務員無法接受，還會衝擊現有警力，「那就該去思考對警力影響有多深。」

該修法遭內政部與銓敘部反對，認為只會提高世代對立、提早用光退撫基金，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平，該法案「獨厚警職到難以想像」，將導致大部分警察人員的月退俸比常務次長還多，一般文官公務員無法接受，還會衝擊現有的警力，「我退休就可以拿九成，那就該去思考對警力的影響有多深了。」

修法也引發民團質疑，國民黨最新修正動議將警察人員之退休年金所得替代率上限定為80%，這個比率不僅比年改完成後之62.5%高（2029年），甚至，還比年金改革前的75%還要高。退休後不必工作，一輩子領八成薪，退休基層警察（相當於三至六職等，占比八成），月退休金74544元，這麼高的退休年金這麼好的福利，誰來負擔，誰來買單？

而今日院會中，仍在藍白人數優勢下通過相關修法，根據三讀再修正動議，警察人員之退休，除依下列規定外，適用公務人員退休資遣撫卹法之規定：一、警正以下擔任具有危險及勞力等特殊性質職務者，其退休年齡，得依照公務人員退休資遣撫卹法之規定酌予降低。

在執行勤務中遭受暴力或意外危害，致身心障礙，不堪勝任職務並依公務人員退休資遣撫卹法命令退休者，其退休金除依規定按因公傷病標準給與外，另加發五至十五個基數。基數內涵均依所任職務最高等階年功俸最高俸級計算。三、領有勳章、獎章者，得加發退休金。

警察人員之每月退休所得，其替代率應依退休人員審定之退休年資，照附表三所定替代率計算，任職滿十五年者，替代率為43.25%，其後每增加一年，替代率增给1.75%，最高增至三十六年，為80%，任職滿三十七年至第四十年者，维持80%。未滿一年之畸零年資，按比率計算：未滿一個月者，以一個月計。

前項第四款之規定，於條文公布施行前退休生效者，亦適用之。該等人員應按現職同等級人員之待遇標準重新計算每月退休所得：並隨在職同等級人員本（年功）俸之調整而調整。因第一項第四款及前項之修正，所生公務人員退休撫卹基金增加之支出，行政院應每年自公務預算辦理撥補。

國民黨立委牛煦庭表示，此次修法是因為工作性質不同，警察是高危產業，公務人員另有修法版本，行政院不需要挑撥。雖退休人員沒有危勞問題，但他們就是因為危勞才退役，所以提高樓地板待遇，修法非常合理，50年多花1700多億，撥補也是改革，就從今天開始。

民眾黨立委張啓楷則指出，這是不分世代共同支持的法案，年改與現在時空背景完全不同，民進黨是瞎了嗎？年改後至今稅收年年超徵，國家已經從沒錢到有錢，怎麼可能像民進黨講得提早兩年破產？

民進黨立委鍾佳濱直言，公平不是警消跟軍人領一樣所得替代率，而是退休後領的年金要相襯，警消50歲可以自願退休、55歲就可以領月退，比一般公務人員提早，20歲警專畢業、55歲退休可以領到9萬3，同樣職等的上尉軍官服役15年，月薪只能領到4萬2，所得替代率九成領三萬八，警察若是領到八成可以領七萬五，比十四職等的公務員還高，比次長、教授還高，把水庫掏空，吃虧的是在職警消。

綠委吳思瑤表示，提高35年年資警察替代率至80%，調高後的月退休俸上限達現職員警的91%，公平嗎？這還可能造成嚴重的後遺症，造成現職警力大量離退，警力中空、治安空窗，藍白立委能負責嗎？請問，依照藍白版本，佔八成以上3-6職等退休的基層員警領得比公務人員次長級還高，比11職等大學教授領得還多，領得比在場所有議事人員多得多，這還只是基層員警，不要說高階警官，這樣公平嗎？

