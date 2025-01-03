九頭身警花變身劫匪！落網驚見超胸車頭燈　網狂讚：流量密碼

記者唐詠絮／彰化報導

鑒於年關將近，員林警分局為了確保民眾存提款安全及有效提升金融機構行員緊急應變能力，日前在永靖鄉農會辦理「防搶演練」，搭上近期最夯影集「魷魚遊戲」，找來171公分有九頭身李姓警花擔任粉紅衛兵及鄭姓男警反串英熙娃娃，兩人扮演搶匪，持槍衝進農會，對空鳴槍，恫嚇行員交出現金，過程緊湊，也讓網友看了大呼過癮。

▲彰化員林警分局搭配魷魚遊戲太吸睛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲搶匪搶鈔票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

期間二人為了製造搶劫緊張笑果，錢袋及鈔票掉滿地，2人見狀只好蹲在地上瘋狂撿鈔票，最後被警力團團包圍，當場被壓制逮捕，防搶演練一氣呵成，不過美女警花扮演粉紅衛兵，被逮時紅外套拉鍊意外打開，車頭燈太閃了，在網路上引發關注，成功的製造話題，紛紛指員林警方「懂流量密碼」。

鄭姓員警表示，很有教育理念，搭上近期最夯影集「魷魚遊戲」成功的打響話題，更讓民眾可以接受警方想傳達的正確理念；而李姓警花則笑著指出，當時很擔心防搶演練要怎麼演，可以讓民眾更注重身邊的財物，感謝長官能有她這個機會演出。

員林警分局呼籲，春節期間，現金交易頻繁，提領大量現金時，應避免單獨行動，可請親友陪同或向警方申請護鈔服務；若發現有形跡可疑的人物在金融機構或周遭徘徊，應提高警覺，並立即向警方報案。