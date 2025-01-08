行政執行署首場聯合法拍進帳快2億！北市大安區8千萬土地歸國有

▲法務部行政執行署轄下全國各分署，7日同步舉辦新年首場「123聯合拍賣會」，共進帳1.9億餘元開紅盤。（圖／行政執行署提供）

記者黃哲民／台北報導

法務部行政執行署轄下各分署昨（7日）同步舉辦2025年第1場「123聯合拍賣會」，共進帳1.9億餘元，為新年開出紅盤，最高1筆拍定物件，為北市大安區1塊土地，由移送機關台北國稅局以底價8370萬元承受，其次為台中市1間4層樓建物與基地，以1752萬餘元成交，還有詐欺案被查扣的3.8萬餘顆泰達幣，賣出125萬餘元。

行政執行署「123聯合拍賣會」，在每月第「1」個星期「二」的下午「3」點，於全國各分署同步舉行，因應今年第1場盛會，各分署端出好物衝買氣，本次締造單筆最高成交價的北市大安區土地，是1名積欠2億餘元遺產稅的「滯欠大戶」被查封的不動產。

行政執行署指出，這塊土地位於大安區瑞安段，原本設有高額抵押權，造成前3次拍賣流標，負責強制執行的台北分署積極協調移送機關台北國稅局，先打官司確認該土地抵押權所擔保債權不存在，勝訴確定並塗銷抵押權設定後，昨第4度拍賣，台北國稅局直接以底價8370萬元承受，抵扣欠稅並將土地持分納為國有。

▲法務部行政執行署轄下全國各分署，7日同步舉辦新年首場「123聯合拍賣會」，共進帳1.9億餘元開紅盤。（圖／行政執行署提供）

各分署昨拍賣的不動產甚多，成交價居次者，為台中分署強制執行台中市北屯區1間4層樓建物與其基地，在第3拍程序以1752萬餘元賣出，原所有權人積欠綜合所得稅與車輛使用牌照稅、燃料使用費及國道通行費、幾十張交通罰單，還有勞健保費等。

此外，高雄分署受高雄地檢署囑託，第3次拍賣吸金集團被判決沒收的高雄市鳥松區2筆土地，共以1438萬餘元成交，這個吸金集團慣將犯罪所得購買不動產、登記在公司名下，受害人逾2000名，本次拍賣所得將可提高被害人受償機會。

台中分署受台中地檢署囑託，昨同步拍賣仍在偵辦中的詐團被查扣虛擬貨幣泰達幣3萬8576顆，共進帳125萬餘元，彰化分署受彰化地檢署囑託，拍賣偵辦中案件查扣的挖土機與BMW轎車各1輛，共成交31萬餘元。

這類司法機關「囑託變價」個案，2021年9月起開始推行，目的是避免查扣物在偵審期間存放太久而貶值，或保管不易且費用過高，拍賣所得將由檢方專戶保管、日後供法院宣告沒收犯罪所得。

行政執行署表示，2025年首場聯合拍賣會共進帳1億9343萬餘元，光是不動產就成交達1億9016萬餘元，成果不錯，行政執行署指出，聯合拍賣會已成搶好康機會，民眾可到行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw）或各分署官網，查詢「拍賣公告」網頁，也可追蹤各分署臉書專頁，掌握最新、最優惠的拍賣情報。