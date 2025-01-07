北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

▲靈骨塔位示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

以李姓男子為首的詐騙集團在2020年間，佯稱台北信義區六張犁一帶有政府開發案，需要大量靈骨塔位和骨灰罈，誘騙12名投資人支付印花稅、保養費、保管費等名目費用共4300多萬，集團拿到錢後卻失聯，投資人報案提告，集團李姓主嫌後來身故，但集團張姓等5名共犯被依詐欺罪被判處2年至4年6月不等徒刑，民事部分，則判處2名成員應賠償492萬餘元。

判決指出，這個詐騙集團是從2020年9月起，以標案公司為幌子，向多名投資人以低價收購殯葬商品為由，騙取投資人支付印花稅、保養費、保管費等名目費用，並謊稱信義區六張犁一帶有政府開發案，需大量遷葬塔位和骨灰罈，可獲得補助款為餌，再誘騙受害者支付保養費、保管費、雕刻經文費等費用，集團拿到錢後卻失聯，導致受害者損失慘重，也報警提告。

檢、警調查發現，總共有張姓男子等12人受騙，總計損失約4300萬元，後來偵辦期間李姓主嫌身亡獲不起訴外，其餘5名共落網後均坦承犯行，法院審理後，依詐欺罪判處5名共犯2年至4年6月不等刑期。

民事部分，其中受害的張姓男子損失超過900萬元，向集團其他5名成員要求賠償，但後來先與其中3名共犯達成和解，而集團的洪姓、戴姓兩名被告在法院審理時，則辯稱當初沒分到多少錢，認為張男求償金額過高，法官考量相關事證後，判決洪、戴兩人應賠償492萬餘元，全案可上訴。