隨扈貼身保護！遭威脅斷手腳　苗縣議員陳光軒：情勢愈來愈嚴重

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣民進黨籍縣議員陳光軒長期關注非法廢棄物和違法開發案，成為不肖業者眼中釘，去年起即接獲業者打電話恐嚇，近期更接獲可靠情資，有心人士要買兇教訓斷他手腳，陳向警方申請保護，警方已派遣便衣警員貼身保護人身安全。

▲苗栗縣議員陳光軒遭遇不肖業者威脅斷他手腳，已申請警員（左）貼身保護。（圖／記者楊永盛攝）

陳光軒上午10時到苗栗縣政府中正堂參加華山基金會年終活動，他戶籍所在的頭份警分局警員，荷槍貼身保護，不時四處張望、留意有無可疑份子靠近。據指出，頭份分局每週派遣1名便衣警員保護。

陳光軒說，他長期關心環保和違法開發案件，早已遭到人身安全威脅和黑衣人跟蹤，近期接獲可靠情資，不肖人士蠢蠢欲動，打算買兇要傷害他、教訓他，感覺到情勢越來越嚴重，考量必須保護好自己人身安全，才可以繼續為民眾服務，才主動申請警方保護，自己也將公開行程單純化，以免造成警方勤務負擔。

▲苗栗縣議員陳光軒遭遇不肖業者威脅斷他手腳，已申請警員貼身保護。（圖／記者楊永盛攝）

陳光軒昨晚在臉書自曝，最近在外跑行程，有隨扈負責他的人身安全，他說，從去年開始，因為關注非法傾倒廢棄物、土和違法開發的案件，讓他不時遭受到騷擾、電話恐嚇，甚至被不明人士跟蹤車子，一次在頭份市立殯儀館差點就動手。

陳光軒表示，10幾年前選擇回到苗栗，對抗大埔事件、華隆案，到近兩年的坤輿案，面臨到多少次的威脅和危險，一直抱著進了這個廚房，就不怕髒不怕熱的決心，要有隨時都有可能受傷的覺悟，感謝大家，「我還有呼吸，還有活著的動力」，絕對會奮戰到底。

▲苗栗縣議員陳光軒長期關注廢棄物和非法開發，遭遇不肖業者威脅斷他手腳，已申請警員貼身保護。（圖／翻攝陳光軒臉書）

警方指出，根據「苗栗縣警察局安全警衛派遣及執勤作業要點」，安全警衛（隨扈）派遣對象除縣長、議長和立法委員，縣議員因人身安全遭受暴力侵害或危害而有必要者，因此派遣隨扈保護陳光軒。

陳光軒去年7月在臉書發文表示，突然接到一通電話，一接通對方就是一頓飆罵，並稱昨天已派人跟蹤陳，還囂張直接報上姓名，並恐嚇「會到陳家去倒土、灌水泥」。對此，陳光軒已前往頭份分局報案。