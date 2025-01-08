苗栗議員自爆恐遭「買兇教訓」！　向警局申請隨扈保護

▲苗栗縣議員陳光軒向警局申請隨扈保護。（圖／翻攝自陳光軒臉書）

記者黃資真／苗栗報導

苗栗縣民進黨籍議員陳光軒因關注非法傾倒廢棄物，去年7月就自爆遭跟車、打電話恐嚇「會到陳家去倒土、灌水泥」，曾報警處理，昨(7日)陳在臉書表示，因近期傳出可能被買兇教訓，他已向警局提出隨扈保護申請，「感謝大家，我還有呼吸，還有活著的動力，絕對會奮戰到底⋯⋯」

陳光軒在臉書PO文指出，最近跑行程身邊跟了一位弟弟，經常被問是否為新助理，事實上是一名警察、隨扈，負責他近期的人身安全，「從去年開始，因為關注非法傾倒廢棄物、土和違法開發的案件，讓我時不時就遭受到騷擾、電話恐嚇甚至被不明人士跟蹤我的車輛。警察局在去年就一直有詢問我是否要申請隨扈保護，但我一直都沒有想要麻煩大家，直到近期在外面開始有不理性的人士或是買兇的情資顯示，我的人身安全正受到威脅，我也立即向警政單位提出這些狀況。」

陳光軒幾經考量下，決定向警局提出隨扈保護的申請，但盡量避免太多、太複雜的行程造成大家困擾，「十幾年前我選擇回到苗栗，對抗大埔事件、華隆案到這兩年的坤輿案，面臨到多少次的威脅和危險，我一直抱著進了這個廚房，就不怕髒不怕熱的決心，要有隨時都有可能受傷的覺悟。」文末，陳也強調還有呼吸，就會奮戰到底。