父母雙亡逆境上台大！六龜高中生遭酸窮人撿角　陳其邁心疼發聲

▲六龜高中學生翼友福(右2)錄取台大社會學系。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄六龜高中一名男學生翼友福，父母親、祖父母皆不在人世，他刻苦自勵錄取台大社會學系，為創校以來首位考上台大的學生，沒想到卻遭網友嘲諷：「原來考上的是沒那麼優質的社會系」、「窮人上台大撿角而已」，不僅雄中校長為大發聲，市長陳其邁昨(8日)也心疼地表示，翼友福同學值得大家更多的肯定與鼓勵，也向他喊話：「你很棒！」

翼友福透過希望入學管道，錄取台大社會學系，是六龜高中第一位上台大的學生，全校感到於有榮焉。不過翼友福的家庭背景卻是讓人心疼，他的雙親早逝、由祖父母撫養長大，一路就讀六龜國小、就近入學六龜高中國中部，成績優異的他，以免試入學第一志願上雄中，不過他為了照顧祖父母，選擇留在偏鄉，就讀離家較近的六龜高中。沒想到疫情前後，祖父母相繼離世，在雙重打擊下，他仍持續向學，終於成功錄取第一志願。

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針對網路上的聲音，翼友福表示，尊重每個人的發言和見解，也理解每個人的立場，他感謝從國小以來，一路支持他的師長、社工，陪著他走到今天。看到有人嘲笑他的家境狀況，才會被台大教授錄取，對此，翼友福說，成長過程也曾被嘲笑過，但不管如何評論他、酸他的人，他喜歡自己變成欣賞自己的人就好。

▲翼友福是六龜高中創校以來，第一位錄取台大的學生。（圖／記者許宥孺翻攝）

「為翼友福同學祝福、加油。」面對網友的嘲諷，陳其邁昨日也在臉書發文，力挺翼友福同學身處逆境仍勤奮向學，成為全校師生與六龜的驕傲。陳其邁說，翼友福同學家境困苦卻積極樂觀，自學最喜歡的HIP-HOP和英文之外，也擔任高雄市第七屆少年代表，更參與客家青少年國際事務訪問團甄選，代表臺灣出國訪問。

陳其邁說，翼友福同學為了讓偏鄉得到更好資源，他選擇台大社會系就讀，也讓網路上有不同的聲音。但是六龜高中位處偏鄉(教育部定義「極偏」)，資源不多。翼同學放學後留校晚自習至9點，返回宿舍自行打理生活起居；在校成績名列前茅，爭取各項獎助學金維持生活，並積極參與各項校內外事務。

陳其邁說：「他非常努力、也讓人心疼。我想要特別和友福說，你很棒！真的值得我們大家更多的肯定與鼓勵。」