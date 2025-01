2025年全球10大風險預測　「G零世界+美中破裂」牽動緊張局勢

滙豐香港區行政總裁林慧虹出席記者會時表示,今年面對的不確定性比去年更高,但香港發展前景仍樂觀,相信今年會做得更好,但亦要為最壞情況做準備,「hope for the best, prepare for the worst(抱最好的希望,作最壞的打算)」。