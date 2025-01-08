2025年全球10大風險預測　「G零世界+美中破裂」牽動緊張局勢

▲美國與中國身為全球前兩大經濟體，關係牽動全球局勢。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）6日公布今年10大風險預測，首先就指出，國際局勢可能淪為沒有強權挺身維持秩序的「G零世界」，而美中關係破裂，將對全球政經造成負面影響，著實令人擔憂。

「歐亞集團」解釋，「G零世界」意指沒有任何一個強權國家或集團，有意願且有能力主導全球議程，維持國際秩序，而這種缺乏全球領導的情況，極其危險。

其中，川普重返白宮影響甚鉅。與第一屆任期相比，川普已經更有經驗、更有組織，在2024年大選勝利及共和黨團結支持的背景下，其核心圈人士更了解如何掌控與運用官僚體系，意識形態與他更一致，也對他個人更加忠誠，這一切都有助於川普推動議程。

▲2018年12月，習近平跟川普在阿根廷G20峰會合影。（圖／達志影像／美聯社）



不過，川普執政恐怕破壞去年緩和的美中關係，在全球最重要的地緣政治關係中，引發一場失控的脫鉤，增加經濟混亂與經濟危機的風險，在一系列政經因素交互作用之下，最終導致美中關係破裂。而全球2大經濟體的混亂，也會影響他國，進而阻斷全球經濟復甦，加速地緣經濟碎片化。

其中，中國經濟表現來到數十年來最低迷時期，日益加劇的貧窮危機、債務問題、信心崩潰，暴露出北京經濟成長模式的極限，當局更試圖把汽車、太陽能板、電子產品傾銷至海外，解決產能過剩的問題。

與此同時，川普國內政策可能導致通膨攀升、經濟成長放緩，進而削弱美國經濟。透過關稅解決「對美國不公平」的做法，更是火上澆油，甚至踩到北京紅線。

▲伊朗被形容，陷入數十年來最弱勢的時刻。（圖／路透）



除了美中局勢之外，今年風險預測也點名俄羅斯維持流氓作風，伊朗地緣政治地位遭受毀滅性打擊，AI失控，部分地區被政府忽略而陷入人道主義危機，以及美墨僵局等。

歐亞集團預測「2025年全球10大風險」

1、G零世界

2、川普統治

3、美中破局

4、川普經濟學

5、俄羅斯延續流氓作風

6、伊朗岌岌可危

7、對世界經濟的負面影響

8、AI失控

9、三不管地帶

10、美墨僵局