爆「柯文哲帶錢回家」被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

▲陳佩琪、前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2014年協助前民眾黨主席柯文哲選台北市長的醫師許富舜，日前在柯妻陳佩琪文章留言「曾親眼見到這些金額被帶回家」等，陳佩琪因此喊話要求提供證據，而許則說可問牙醫史書華後就關閉臉書，也讓陳佩琪喊告。對此，許富舜表示，「師母要提告，我只能無奈、承受」。

許富舜於陳佩琪4日臉書文章留言稱「回想2014年我為柯醫師協助建置了線上政治獻金的電子金流系統，當時我真心認為柯醫師能成為清廉政治的典範，拒絕不名來源的金錢，然而，事實卻是，在那年，我親眼見到這些金額被帶回家」。

針對許富舜的指控，陳佩琪表示，這已造成柯文哲與家庭成員名譽嚴重受損，已委由律師發出存證信函，準備提告刑事加重毀謗罪和民事求償，捍衛名聲也遏止敗壞社會風氣之不良行為。

▲醫生許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）



對此，許富舜在醫師群組內表示，他的公開信是想講台灣政治的良知與價值，卻得到「在意的僅是眼前的金錢」這種遺憾的回應，只能說雙方看重的事情與標準不同。

許富舜表示，他2014年與柯文哲的事，除了相關報導之外都已寫成書出版「是非因果 ，師母要提告，我只能無奈、承受」。據《TVBS新聞網》報導，柯文哲前幕僚透露，許富舜當年認為柯文哲是清廉政治的典範，後續發生的風波讓他感到情緒複雜才會留言。