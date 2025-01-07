談木可內帳與柯文哲認「死棋」？　陳智菡：證明他從頭到尾不知情

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲2日被裁定羈押禁見，《鏡週刊》7日報導稱，立院黨團主任陳智菡8月與柯對話討論到偵訊應答方向，認為木可內帳是「死棋」，代表已知木可違法，還急著找遭列被告的李文宗串供。陳智菡7日回應，這些簡訊證明柯文哲從頭到尾都不知情，且她為報告給柯開記者會，向李文宗確認匯款內容、金額，「釐清真相卻被認定是串證嗎？」

▲陳智菡、吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

針對《鏡週刊》7日報導，去年8月與柯文哲針對木可授權費的對話稱，「他（李文宗）好像已經告訴檢調競總收入指的是『政治獻金』，這幾乎是死棋」等，坐實柯將政治獻金納為己用？陳智菡7日上午於立院黨團記者會中回應，再次呼籲北檢不要繼續做政治追殺，你們該出示的證據在法庭上，而不是《鏡週刊》裡。

陳智菡提及，今天看到《鏡週刊》大篇幅報導，引用她跟柯文哲之間簡訊內容，「想請問北檢，這些沒出現在起訴書證據清單，或其他的資料當中，甚至在北檢提出抗告時，也沒在法庭出現，請問私人簡訊是怎麼樣從北檢流入《鏡週刊》？是不是妨害秘密跟妨害偵查不公開法律原則？」

陳智菡指出，北檢跟「鏡檢」用標題說她與柯訊息構成串證事實，「請問《鏡週刊》記者是檢察官嗎？《鏡週刊》記者有任何法律素養，講出檢察官都沒裁定的罪行嗎？」若這構成串證，為什麼好幾次羈押庭當中，沒出現法庭上？合理懷疑所謂偵查不公開在全台已經變成笑話一場。

陳智菡說，此次北檢抗告原因，是擔心柯文哲對身邊民眾黨的人可能還有實質影響力，或影響證人證詞，但裁定理由不是因為串證，而是「尊重審級制度」，可是《鏡週刊》片面理解為有串證之實，才導致柯文哲再度被羈押，「現在北檢想洗大家記憶，『鏡檢』則幫忙放出這樣東拼西湊的簡訊做政治追殺，北檢應該出示證據在法庭上，而不是《鏡週刊》。」

陳智菡也提到，非常感謝北檢把簡訊內容公開，足以證明柯文哲從頭到尾都不知情，當時由她與時任競總幹事、立委黃珊珊負責查帳小組，看到木可與競總一些帳務中，確實有不尋常的狀況，所以進一步詢問李文宗，必須了解為什麼有匯給木可這麼多金額，遠高於競總的認知。

陳智菡強調，因為柯文哲要進行記者會說明，所以過程中當然必須跟柯文哲報告，而她身為發言人也得釐清真相，所以必須跟李文宗確認匯款內容、金額從何而來，「釐清事實卻被北檢認定是串證嗎？若是這樣子，為什麼沒繼續偵辦，要透過片面資訊來政治追殺？」

最後，陳智菡說，這些簡訊足以證實柯文哲從頭到尾都不知情，根本不曉得在競選總部帳務中，竟有多匯1000多萬到木可，8月29日記者會也清楚說明，溢付金額會透過法律程序追討回來。