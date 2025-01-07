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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲未捐木可450萬做公益？　陳智菡列7協會明細：編故事到離譜至極

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，但去年8月底開記者會說明政治獻金爭議，談及木可公司有將450萬肖像授權金流入他的帳戶，而他將全數捐出作為公益使用；但《鏡週刊》7日報導指控，仍有200萬元在柯帳戶，沒有捐出做公益。對此，立院民眾黨團主任陳智菡公布捐給7個協會450萬元的資料，痛批媒體編故事編到離譜至極。

▲▼民眾黨公布450萬捐款紀錄。（圖／民眾黨提供）

▲針對《鏡週刊》指控柯文哲沒將450萬肖像授權金捐出，民眾黨公布450萬捐款紀錄。（圖／民眾黨提供）

陳智菡、發言人吳怡萱7日於立院黨團記者會會後回應時事，針對《鏡週刊》稱木可有450萬流入柯帳戶，柯文哲當時說要捐做公益，結果仍有200萬元在柯帳戶？陳智菡回應，今要再度拿出證據打臉《鏡週刊》，8月就已經捐完450萬元，結果《鏡週刊》卻說450萬元沒捐、拿去買股票，「編故事編到離譜至極！」

陳智菡說明，當時處理帳務時，柯文哲說要將450萬元肖像權費全數捐出，而因為擔心影響到社福團體，不想牽扯到對方，所以未將資訊跟社會大眾公開，然而現在已沒辦法不公開，「也容我們說聲抱歉。」

陳智菡列出7個協會名稱，包括社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會150萬元、財團法人天主教善牧社會福利基金會70萬元、中華民國家庭照顧者關懷總會46萬元、財團法人創世社會福利基金會46萬元、財團法人華山社會福利慈善事業基金會46萬元、財團法人人安社會福利慈善事業基金會46萬元、社團法人中華民國喜願協會46萬元。

陳智菡強調，今已列印出全數捐款紀錄，白紙黑字的匯款單都有，《鏡週刊》完全錯誤報導，意圖進行人格毀滅跟政治攻擊，「《鏡週刊》並不是司法檢調單位，出示資料有非常多錯誤報導的地方，足以影響法院心證，更可怕的是引導輿論殺人，對於司法戕害，不亞於檢調天秤非常傾斜的狀態。媒體應善盡第四權責任，相關證據內容非常清楚，請《鏡週刊》立刻澄清。」

▼陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

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