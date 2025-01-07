修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

▲外役監條例第4條三讀修正。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

在朝野未有異議下，立法院會今（7日）三讀修正外役監條例第4條條文，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格放寬，其中一款改為「受有期徒刑之執行逾3個月」等，提案的國民黨立委陳玉珍指出，因嚴格條件得以遴選至外役監受刑人大幅減少，導致一般監所人滿為患，已難符合人道需求，因此提案適度放寬，以利受刑人於服刑期間，得以逐步適應社會生活。

因外役監門檻引起社會批判，民進黨立委、法務部2023年提案《外役監條例》修法，並於2023年7月三讀通過，將外役監門檻提高為「受徒刑之執行，有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2」，也列出不得外役監消極條件，包含：造成死亡結果、超過10年以上有期徒刑者，政院新版本也追加貪污治罪條例、重大經濟犯罪，要繳回犯罪所得才能納入外役監遴選。

而此會期，國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、民進黨立委王世堅再度提案修法，將遴選門檻放寬到有期徒刑3個月、6個月。陳玉珍提案說明指出，外役監舍房閒置，一般監所卻人滿為患，且耗費監所整體資源，甚至有礙外役監設置是為使一般受刑人得逐步適應社會生活，早日社會化的立法目的，因此提案適度放寬。

而在司法委員會討論過程中，法務部希望維持現行條文，不予修正。經在場立委討論後，第4條條文按陳玉珍提案版本通過。立法院今處理相關條文，在場朝野立委無異議下三讀通過，條文明定，將外役監遴選門檻放寬，受有期徒刑之執行逾3個月、有悛悔實據且3年內符合陳報假釋法定刑期。

