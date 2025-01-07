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起底綠島越獄犯！賣K他命被捕秒變「背骨仔」　還身藏超級搖頭丸

▲▼受刑人王天佑脫逃前最後穿著曝光 。（圖／翻攝就是愛綠島臉書社團）

▲受刑人王天佑6日下午從綠島監獄逃脫，7.5小時後被逮捕歸案 。（圖／翻攝就是愛綠島臉書社團）

記者吳佩蓁／高雄報導

綠島監獄6日發生受刑人王天佑越獄事件，昨天下午2時26分，王天佑趁著擔任雜役與獄友、主管前往倉庫領取材料時，將2人反鎖在倉庫內脫逃，在島上逃亡7.5小時後，疑似因天冷又未進食，自行回到綠島監獄被警方逮捕。據悉，王天佑2020年因販賣愷他命被抓，遭判刑4年6月。

▲▼ 綠島監獄受刑人王天佑脫逃 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲王天佑因販毒遭判刑4年6月。（圖／記者楊漢聲翻攝）

判決指出，綽號「阿南」的王天佑，2020年4月20日遭警方搜索住處，查扣一包第二級毒品PMMA（驗前淨重0.53公克）吸管1支、K 盤（含K 卡1張）及手機1支；警方深入追查發現，2019年8月20日王在高雄市新興區以14萬元的價格，販賣100克愷他命給陳姓毒蟲；另非法持有一包俗稱「超級搖頭丸」的第二級毒品PMMA（驗前淨重0.53公克），因其結構類似安非他命，使用後可能引發中風、心律不整等症狀，致死率極高。

▲▼ 受刑人王天佑脫逃，搜索狀況曝 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲王天佑躲在監獄職員宿舍遭逮 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

王天佑審理時，供出其毒品來源是「龍哥」，但他不知道對分真實身分，王的委任律師也替他辯稱，王天佑販賣第三級毒品愷他命是受「龍哥」所託，他並未獲利，且王有正當工作，並無以販賣毒品維生，且販賣對象僅有1人，販賣次數亦僅有1次，請求法官從輕量刑。

高雄地院審理認為，王天佑坦承犯行，犯後態度尚可，但其販賣的數量及金額不少、又持有第二級毒品PMMA，審酌王高中肄業、尚有未成年子女須扶養，販賣第三級毒品部分，依毒品危害防制條例，處有期徒刑4年6月，另持有第二級毒品部分，處有期徒刑2月，得易科罰金。

事後，王天佑認為原判決未依刑法第59條酌減其刑且量刑過重，上訴二審，高雄高分院審理認為，原判決認事、用法，均無不合，量刑亦屬允當，駁回上訴。據悉，王天佑於2022年3月20日入獄，原本預計於今年10月13日刑滿，又因他符合縮刑條件，加上平時表現正常，有望在今年7月提前離監，沒想到卻在剩下半年刑期的情況下脫逃。

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