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強化社宅政策加速舊城再生　桃園都發局修法提解方

▲強化社宅政策加速舊城再生桃園修法提解方

▲增訂垂直綠化容積計算方式。(示意圖／都發局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都市發展局5日表示，該局修正「都市計畫法桃園市施行細則」，日前經市政會議審議通過，將函報內政部審議，拚上半年發布實施。此次次修法有3大重點，其一為強化社宅政策，新增「可負擔住宅」的法源依據，第二項重點則是提高防災型都更重建誘因，加速舊城再生。

而第三是推動淨零桃園，增訂垂直綠化等容積計算與獎勵方式，另也檢討不合時宜的都市土地使用管理規定，總計修正達11條細項。都發局說明106年公告實施的「都市計畫法桃園市施行細則」(簡稱桃園市都市計畫細則)，前次修法為111年，張善政市長上任後非常重視社宅政策、都市更新，以及2050淨零城市的目標，都發局因此全面檢討現行桃園市都市計畫細則，以確保都市土地使用與管制可以與時俱進。

▲強化社宅政策加速舊城再生桃園修法提解方

▲多元取得社宅，新增法源依據(示意圖／都發局提供)

都發局進一步表示，市府推動宜居城市，需透過多元方式讓年輕人住得起，因此新增民間捐建居住建築物之法源依據，鼓勵民間投入社會住宅或可負擔住宅之興辦，又或是挹注社宅基金以穩定本市社宅興建營運，市府則給予民間一定的容積獎勵。

另為鼓勵防災型都更，本次增修海砂屋重建誘因，除依細則第48條保障原有建築容積及30%容積獎勵外，一般地區可再申請1.2倍、都更地區1.5倍的容積獎勵。此外，因應2050淨零桃園發展目標，降低都市氣溫及提升城市美學，增訂建築物設置的垂直綠化、植生牆及複層外殼造型等設施，可不計入容積並以法定容積10%為限。

都發局說明，本次桃園市都市計畫細則修法也將與中央密切溝通，盼儘快審定，讓桃園在社宅政策上，都市更新、淨零碳排和都市土地發展管理工作，在更完備的法規指導下城市有序成長。

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