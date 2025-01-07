疑為「兩個女人」越獄！王天佑脫逃後鬼打牆　被逮秒喊：後悔了

▲王天佑從綠島監獄越獄不到8小時就遭逮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東綠島監獄受刑人王天佑在逃獄不到8小時後被捕。初步調查顯示，王天佑長期處於母親與女友之間的矛盾中，可能因家庭因素選擇逃獄。監獄方面強調，將配合檢調辦，並視交通情況決定是否將王天佑押送回台東市區接受訊問。

今年40歲的王天佑因毒品案件入獄，並有機會在今年7月獲得假釋。昨天下午，王天佑趁機將監獄的管理員反鎖在庫房後逃脫，但在當晚9時58分被獄方人員發現並逮捕，結束了不到8小時的逃亡。

據了解，王天佑目前單身，但與一名女友有穩定交往。儘管他在監獄服刑，女友卻與其母親相處不和，王長期處於親情與愛情之間的矛盾，未能找到平衡，可能是此原因才造成其逃獄行為。

近日綠島天氣寒冷，而王天佑逃脫後沒有食物，情況十分艱難。當他被捕時，坦承後悔逃獄。綠島監獄為避免王天佑情緒不穩，已安排其他受刑人與他同房監禁。王天佑情緒穩定，後續將配合檢調辦理，並可能視天氣情況於7日由法警押送回台東地檢署接受訊問。

據相關人員透露，王天佑因對綠島不熟悉，逃脫後曾繞行至監所宿舍區域躲避，最終被發現並逮捕。另外，據監所人員表示，王在監獄內表現正常，這次越獄的原因仍需進一步調查。

王天佑在監獄內擔任修繕工，負責維修水管和建築設施。此次越獄可能是利用取物料的機會，將管理員反鎖後逃脫。王天佑目前刑期只剩約半年，並有機會假釋。與母親感情極好，王母病危時曾返家探視。外界也有傳聞指王逃獄與其女友有關，但具體原因仍待調查。