全支付韓國也能用了！據點超過190萬個　3月前最高30%回饋

▲全支付可在韓國超過190萬個據點使用，未來赴韓旅遊更方便。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全支付版圖再擴大，未來赴韓旅遊更方便了！繼2024年初推出日本跨境支付後，如今再攜手韓國電子支付，可支付據點遍佈全國超過190萬個，從地下街商場、炸雞店、麵包店、街邊小店都有，除了免負擔1.5%海外交易手續費，即日起至3月底連結指定銀行付款，最高還享30%回饋。

全支付自2024年初推出日本跨境支付服務以來，交易量持續創下佳績，根據最新數據顯示，2024年第4季日本跨境支付交易金額，較同年第3季成長9%，赴日消費不重複使用人次更有13%的增長，顯示台灣消費者對跨境支付的接受度與需求持續攀升。

而根據交通部觀光署統計資料，2022年夏季開始台灣赴韓人數大幅增加，2024年8月就有14萬人次的紀錄，創下過去5年的單月新高，赴韓人次已超越香港，成為國人第3大出國目的地。此外日前南韓政府宣布，延長台灣旅客「電子旅行授權（K-ETA）」臨時豁免期限到2025年12月31日，代表台灣赴韓旅遊，只需填寫入境卡即可入境，若有提前申請K-ETA和自動通關（S.e.S），仍在效期內者更是直接免填入境卡，大大增加國人赴韓旅遊動力。

全支付看好韓國跨境支付潛力，今宣布韓國跨境支付正式上線，成為台灣首家登陸韓國跨境支付的業者。透過與台灣跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay、跨境金融科技公司ICB，共同推出跨境支付服務，可支付據點超過190萬遍佈全國。

▲全支付可在韓國超過190萬個據點使用，遍佈全國。（圖／業者提供）

業者介紹，ZeroPay是韓國政府推動的支付工具，從地下街商場、炸雞店、麵包店等街邊小店家開始導入，目的是為了減少商家手續費支出，幫助小店家降低營運成本，藉此進一步推動非現金支付使用率。ZeroPay在韓國雖起步較晚，但透過政府的支持持續擴大，目前為韓國掃碼支付市場上市占率最高的業者。

而ICB是一家位於韓國首爾的跨境金融科技公司，提供行動支付與跨境匯款等解決方案。ICB與多家國際金融機構合作，協助各種數位支付整合並引進韓國，過去曾幫助全球大型支付平台進軍韓國，提供行動支付、跨境匯款等解決方案。

全支付總經理游金榮表示，韓國跨境支付上線，可視為全支付在跨境市場發展上，繼日本之後的另一個里程碑，選擇韓國作為跨境支付的第二站，因為韓國不只韓劇夯，KPOP風潮更是風靡全球，美妝保養、美食文化、K時尚等，都深受國人喜愛，又是國人出國旅遊第3大熱門目的地，發展潛力看漲。全支付提前佈局，成為台灣電子支付跨足韓國的首發業者，透過台、韓多方強強聯手，期待能在跨境支付市場上再創佳績。

●赴韓旅遊可用「全支付」付款範圍

無論在國內或國外，使用全支付掃碼付款都十分簡單，全支付可於ICB（含ZeroPay、HIVEX識別）韓國上百萬間合作店家使用，包括連鎖超市、藥妝店、傳統市場、美食街、連鎖餐廳、3C家電量販店、美容診所、觀光景點等，涵蓋範圍廣泛。

而韓國便利商店方面，首波與7-ELEVEN、GS25合作上線，後續即將開放emart24、CU。

赴韓旅遊只要看到結帳方式有「ZeroPay」或「HIVEX」識別的標示，就能使用全支付APP，出示全支付韓國版APP內的「ZeroPay / HIVEX」的QR Code，或打開全支付APP內掃碼器掃描「ZeroPay / HIVEX合作店家QR code」皆可付款。實際支付金額，將直接換算為台幣，顯示在APP畫面上，可選擇「全支付帳戶」或「銀行帳戶」兩種方式付款，掃碼付款輕鬆駕馭。

▲全支付可在韓國上百萬店家使用，包括連鎖超市、藥妝店、傳統市場、美食街、連鎖餐廳、3C量販店、美容診所、觀光景點等。（圖／業者提供）

●免海外交易手續費1.5%、指定銀行最高回饋30%

使用全支付APP在韓國付款，除了不需額外負擔1.5%海外交易手續費，為了歡慶上線還有加碼回饋，全支付攜手四大銀行「國泰世華銀行」、「王道銀行」、「將來銀行」、「玉山銀行」，共同推出長達3個月行銷活動，即日起至3月31日，在韓國使用全支付，並連結上述指定銀行帳戶付款，最高可享30%全點回饋（1全點=1元），連結越多銀行，帳戶享越多回饋，單月最高可得950全點。

2025年1月6日上午10點起至2025年03月31日，凡使用全支付於ZeroPay／HIVEX合作適用店消費，即享15%優惠（含主活動13.5%全點回饋+免海外1.5%手續費）。

連結四大銀行帳戶連結再加碼：

連結「國泰世華銀行」帳戶消費，加碼15％全點回饋，每人每月上限200全點（銀行每月額度50萬點）。

連結「王道銀行」帳戶消費，加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限200全點（銀行每月額度共15萬點）。

連結「將來銀行」帳戶消費，加碼10％全點回饋，每人單筆上限50全點，每人每月上限150全點（銀行每月額度15萬點)。若於活動期間首次開立將來銀行帳戶（需輸入開戶代碼「PXPLUS2025」）並於日本或韓國完成任一筆消費，最高再享全點600點。

連結「玉山銀行」帳戶消費，加碼10%全點回饋，每人每月上限100全點（銀行每月額度6萬點） ，活動期間首次且同時開立玉山銀行台幣及外幣數位帳戶（需輸入開戶代碼「PX500」），並單筆消費滿百，最高再享全點600點。