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大陸 大陸焦點 特派現場

陸建「全國統一大市場」　強調「絕不是自我小循環」

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲大陸要建設「全國統一大市場」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發改委7日召開記者會，介紹深入推進「全國統一大市場」建設有關情況。發改委體制改革綜合司司長王善成表示，建設全國統一大市場，絕不是搞自我小循環，絕不是關起門來搞封閉運行的大市場。

王善成提到，推動全國統一大市場建設包含五個方面，一是圍繞保障市場體制有效運行，加快完善市場制度規則，推動各地找准融入全國統一大市場的路徑，進一步壓減清單事項，優化市場准入管理等。

王善成指出，二是圍繞提升要素協同配置效率，深化要素市場化改革，進一步完善要素市場制度和規則，構建城鄉統一的建設用地市場，完善促進資本市場規範發展的基礎制度，加快形成全國統一、互聯互通的技術交易網絡，培育全國一體化數據市場，加快推進全國統一電力市場體系建設等。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

王善成說，三是圍繞打通經濟循環各環節，加強市場「軟硬」基礎設施支撐，不斷提升市場設施高標準聯通水平，進一步破除交通基礎設施瓶頸制約，深入實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，支持一批綜合貨運樞紐及集疏運體系項目建設，推動各種運輸方式規則標準統一協同，加強設施銜接、信息共享、標準協同、安檢互認。

王善成提到，四是圍繞既「放得活」又「管得住」，著力提升整體監管效能，推進市場監管公平統一，出台規範市場監管執法行為指導意見及執法行為規範，加強涉企亂收費源頭治理，健全涉企收費長效監管法律法規體系。

王善成指出，五是圍繞解決企業反映強烈、群眾密切關注的突出問題，清理廢除妨礙全國統一市場和公平競爭的各種規定和做法，堅決破除地方保護和市場分割。開展市場準入壁壘清理整治行動，大力破除經營主體反映強烈、人民群眾密切關注的市場準入壁壘。持續扎實推進招標投標、企業遷移等領域專項整治。

王善成強調，建設全國統一大市場，是面向全球、充分開放的大市場，是對所有經營主體一視同仁平等對待的大市場，絕不是搞自我小循環，絕不是關起門來搞封閉運行的大市場。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

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