醫院麻疹又增2人！累積16人染病　「接觸者破3千」創五年新高

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中部醫院麻疹群聚擴大！疾病管制署今（7）日公布上周新增2例本土麻疹，都和醫院群聚相關，分別是30多歲男性（案1）和40多歲男性（案2），身分為醫院陪病者與看護，中部醫院相關群聚事件迄今共計確診16例，相關接觸者共3,123人，匡列人數創下五年來新高紀錄。

疾病管制署今日公布國內新增4例麻疹確定病例，2例為中部醫院群聚事件相關之30多歲男性（案1）和40多歲男性（案2）；另2例為50多歲女性（案3）及30多歲男性（案4），分別自越南及印度境外移入。

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4例個案於2024年12月23日至2025年1月1日間發病，並於2024年12月28日至2025年1月4日出疹。其中案1、案3及案4於可傳染期間分別有台北市、台中市及高雄市公共場所活動史並有搭乘大眾運輸，相關縣市已公布活動足跡，請民眾留意，如有曾於相同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

中部醫院相關群聚事件迄今共計確診16例，包含2024年12月10日公布之指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者，衛生單位已掌握接觸者共3,123人，其中1,609人監測期滿，本起群聚事件將監測至2025年1月23日；另越南及印度境外移入個案接觸者衛生單位持續匡列中，預計將監測至2025年1月23日。

疾管署統計，我國去年迄今累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數為近5年同期最高，惟低於2019年同期。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，病患及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。

另請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

如被匡列為接觸者之民眾，請自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，若出現疑似症狀時，切勿輕忽或自行就醫，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史。

另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩，以降低病毒傳播風險，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 （MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

此外，建議1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。