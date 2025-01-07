去年查獲2725kg毒品！基隆關年前不鬆懈　出動汪汪隊加強查緝

▲年節將至，基隆海關出動「汪汪隊」加強查緝不法走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

農曆春節將至，基隆海關為防堵不法走私，加強查緝菸、酒、農產品及各項管制貨物，並出動緝毒犬、拉曼光譜儀及各式X光檢查儀查驗，並提升巡緝密度，維護國人健康並確保國課，全力守護國家邊境安全。

▲基隆關去年查獲逾2725公斤各級毒品 。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆關公布113年度查緝走私成果，其中緝獲各級毒品達2725餘公斤，包含第一級毒品海洛因17.147公斤、俗稱「搖頭丸」的第二級毒品MDMA 80.424公斤、第二級毒品大麻花178.417公斤、第三級毒品溴去氯愷他命102.22公斤、愷他命609.178公斤及第四級毒品三級丁氧羰基去甲基愷他命199.48公斤、第四級毒品三級丁氧羰基愷他命101.1公斤、1-甲基苯基-1-丙酮1,437.24公斤等，緝毒成果豐碩。

▲拉曼拉曼光譜儀能直接檢測毒品粉末或液體，立即得知成分 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆關強調，海關於通商口岸職司關稅稽徵、查緝走私及執行邊境管制三大任務，尤其對危害社會治安之毒品查緝更是不遺餘力，除持續運用各式X光檢查儀、拉曼光譜儀等現代化查驗科技，同時建置部署緝毒犬隊，並導入AI人工智慧及大數據分析等先進風險管理機制，24小時全天候針對高風險貨櫃物進行查緝，期能有效遏止不法走私。