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大陸 大陸焦點 特派現場

美國擬徹底「封鎖中國電信」　陸專家：反映美對中發展的焦慮

▲ 中國電信。（圖／CFP）

▲ 中國電信。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

拜登政府近日將計劃，禁止中國電信在美國僅剩的少量業務，這是拜登政府針對，所謂中國黑客入侵美國電信網絡，進行反制的第一步。一名大陸專家認為，這反映出，美國面對中國科技快速發展的焦慮。

據《環球時報》報導，美國商務部正準備進一步限制中國電信美洲公司，因擔心其「可能透過雲端運算和網路業務取得美國數據，並將其交給中國政府」。

美國商務部上週向中國電信美洲公司發出通知，詳細列出了一項初步調查結果，稱該公司在美國網路中的存在以及提供的雲端服務，「對美國構成了國家安全風險」。美國商務部給予中國電信美洲公司30天的時間回應，這意味著，最終是否作出禁令的決定，基本上取決於即將上台的川普政府。

美國總統拜登上台9個月後，美國聯邦通訊委員會（FCC）吊銷了，中國電信美洲公司在美國提供普通電話服務的所有許可證，稱該公司「受到中國政府的利用、影響和控制」。

▲ 拜登。（圖／路透）

▲ 拜登。（圖／路透）

美國政府目前已禁止中國電信、中國移動及中國聯通等中國電信業者，在美國提供的電話及零售網路服務，但保留了少量的如雲端服務，及網路流量批發等業務。《紐約時報》稱，如果川普政府同意上述措施，美國商務部此次發出的命令，將剝奪中國電信在美國僅存的業務。

中關村資訊消費聯盟理事長項立剛表示，上述業務不涉及中美電信運營商間的國際漫遊業務，因此不會影響中國人入境美國的手機通話業務，但是一些中國公司美國業務所涉及的數據業務，可能會選擇中國電信業者在美國的雲端服務。

他也指出，「如果此次美國商務部禁止該業務，將意味著，這些中國公司，不能選擇中國電信業者儲存數據，而必須選擇美國電信業者的雲端服務，這將割裂中國公司中美業務數據，造成效率下降，成本上升，如果將中國公司美國業務數據上傳到，美國的電信營運商雲端，或涉及數據安全問題。」

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