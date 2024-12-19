賴清德維安頻傳洩密　綠委：國安單位應徹查中共情報蒐集目的

▲立委陳冠廷。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

「天下第一營」憲兵211營8月才爆出共諜案，近日又有一名負責總統維安的保六警官，涉嫌將總統賴清德不公開行程外流民間友人，檢方調查之後，依洩密、國家機密保護法等罪嫌聲押獲准。綠委陳冠廷廷今（19日）表示，總統維安頻頻出現漏洞絕對無法接受，國安單位應立即啟動跨部會全面調查，「中共蒐集我方元首行程資訊，絕非僅是單純的情報蒐集，而是具有明確的政治目的。」

陳冠廷指出，檢調單位日前查獲總統維安團隊的萬里警衛室警官涉嫌多次洩漏總統機密行程，包括維安警力配置及移動路線等重要資訊，此案更與先前憲兵二一一營4名士官涉向中國情報人員洩露軍中機密案形成連環效應，突顯我國正副元首維安工作已面臨嚴峻挑戰。

陳冠廷強調，「中共蒐集我方元首行程資訊，絕非僅是單純的情報蒐集，而是具有明確的政治目的。」為了有效因應此一威脅，必須深入判讀中共蒐報元首行程背後的動機，才能掌握其潛藏的威脅目的。

「國家最高領導人的維安竟頻頻出現漏洞，這是我們絕對無法接受的。」陳冠廷強調，國安單位必須立即啟動跨部會調查機制，從警政、憲兵到軍方，都應全面檢討相關人員的背景審核制度是否出現問題，同時加強忠誠考核的頻率與深度。

陳冠廷表示，他已在立法院多次針對國家安全議題進行質詢，持續要求相關單位落實安全核可機制。「對於所有接觸機密的人員，除了基本的安全核可資格審查外，更應強化定期複查機制，包括其犯罪紀錄、財務狀況，以及是否受到境外勢力影響等。」

「這些都將是我們接下來在立法院持續向國安相關首長質詢的重點。」陳冠廷最後強調，面對當前國安威脅，各權責部會必須立即採取行動，確保國家安全體系的完整性，「絕不能讓任何危及國安的漏洞存在。」