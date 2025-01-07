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MSI CES2025五大系列筆電陣容全公開　領先搭載GeForce RTX50系列

記者蘇晟彥／綜合報導

MSI（微星科技） 在7日CES展開公開全新新品系列，搭載領先搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦GPU、結合Intel® Core™ Ultra 處理器(系列)、AMD Ryzen™ 9000 系列等，以五大筆電類型、30多款新品，以數量力壓其他廠牌。

▼微星科技在CES展上以五大筆電類型、推出超過30多款新品。（圖／微星提供）

▲▼ MSI,微星,CES 。（圖／記者蘇晟彥攝）

MSI在CES 2025展示全新的筆記型電腦陣容，領先搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦GPU，並結合最新Intel® Core™ Ultra 處理器(系列2)、AMD Ryzen™ 9000 系列與AMD Ryzen™ AI 300系列處理器，包含 Titan / Raider / Vector / Stealth系列，並同步推出18吋版本，為玩家提供更強大的效能和更沉浸的遊戲體驗。旗艦筆電系列最高搭載NVIDIA GeForce RTX 5090筆記型電腦GPU，具備媲美桌機等級頂尖效能並擁有更先進的AI運算能力。藉由獨家的MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，Titan系列電競筆電能實現高達270W的極致效能，Raider/Vector系列則能提供260W功率。MSI旗艦筆電系列皆具備Thunderbolt 5連接埠並支援DDR5-6400記憶體，為資深遊戲玩家與重度效能需求的使用者提供頂級效能、超高速連接與流暢的多工處理能力。

此外，MSI Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版首度亮相，外型採用精緻手繪龍紋圖騰設計，搭配北歐盧恩符文點綴，將北歐神話與極致遊戲效能的意象完美融合。同時，全新升級的Titan、Raider、Vector系列電競筆電，頂級規格配置將為追求極限效能的玩家與使用者提供最無可挑剔的選擇。

▲▼ MSI,微星,CES 。（圖／記者蘇晟彥攝）

纖薄效能Stealth系列搭載最新AMD Ryzen™ AI 300系列AI處理器，具備Copilot+ PC功能，專為AI應用量身打造。此外，MSI也推出效能強悍的Crosshair、Pulse系列，配備最新NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡，為使用者提供最多元化的選擇。憑藉著獨家AI解決方案與創新散熱設計，MSI持續為消費者提供超凡的使用體驗，將頂尖技術與優異效能完美結合。

微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光表示，「無論是追求卓越效能或是AI相關功能，MSI筆電都能滿足使用者各種需求。全新MSI筆電陣容重新定義創新，確保隨時都有一款 MSI 筆記型電腦為使用者提供強大後盾」。

NVIDIA GeForce RTX 50系列顯示卡　釋放全新世代遊戲與AI效能
以NVIDIA Blackwell架構為基礎，GeForce RTX™ 50系列顯示卡為玩家與創作者帶來革命性功能。RTX50系列配備強大的AI運算能力，提供全新體驗與頂級畫面表現。藉由NVIDIA DLSS4倍增的效能，能以前所未有的速度生成圖像，同時也能夠過NVIDIA Studio平台釋放創造力。此外，NVIDIA NIM 即時部署生成式AI，這款最先進的AI模型能幫助開發者在NIM的系統基礎以優異效能建構AI助理與智慧工作流程。

▲▼ MSI,微星,CES 。（圖／記者蘇晟彥攝）

高效能MSI筆電領先搭載Intel® Core Ultra(系列2)與AMD Ryzen™ AI 300 / Ryzen 9000處理器
MSI推出全新系列高效能筆電，搭載Intel® Core Ultra 200HX與200H處理器，採用多達24核心設計並整合NPU AI引擎，相較前一代處理器效能提升超過15%。同時，MSI也推出AMD驅動的高效能筆電陣容，全新AMD Ryzen™ 9000 HX系列處理器，例如Ryzen™ 9955HX3D，能為玩家帶來顯著的優勢和更佳的遊戲體驗。此外，AMD系列還包括Ryzen™ AI 300系列處理器，整合新世代的NPU設計，具備高達50 TOPS的AI運算能力，憑藉著優異的能耗，這款處理器非常適合注重效能同時也在意續航力的使用者。

此外，MSI也宣布推出最新AI創新應用MSI AI Robot，由MSI與NVIDIA聯手開發，將本機端的小型語言模型直接整合進筆電系統中，透過MSI AI Robot，使用者能以自然語言下指令控制筆電，即便沒有連接網路的狀況下，也能實現更直覺的設定與管理方式。結合AI Noise Cancellation Pro降噪技術與MSI AI Engine智慧引擎，MSI的AI應用將能為消費者帶來更高層次的使用體驗。

為進一步幫助消費者提升生產力，MSI也推出全新商務筆電Venture/VenturePro系列，提供14吋到17吋的多元尺寸選擇，不僅堅固可靠且具備多功能。其中專為專業工作人士與創意工作者打造的VenturePro系列，內建高效的處理器與全新NVIDIA獨立顯示卡，搭配優異的散熱設計，能供穩定的效能，同時也能有效降低機身溫度並保持安靜。 另外，專業工作者最在意的電池續航力部分，VenturePro系列內建獨家的電池強化功能，可提供額外的4-5小時續航時間，隨時隨地都能確保絕佳工作效率。

▼商務筆電VenturePro系列。

▲▼ MSI,微星,CES 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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