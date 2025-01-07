空拍畫面曝光！「建商出包」三重民宅一夜倒塌　住家慘淪碎石堆

記者黃彥傑、莊智勝／新北報導

新北市三重區六張街工地6日開挖地下室造成兩側鄰房傾斜龜裂，其中184號公寓在晚間8點49分突然倒下，另一棟190號也傾斜嚴重；受災的住戶親眼見到住家倒塌，忍不住落淚痛哭，直呼財損將近千萬「等於失去半條命」。稍早今(7日)現場空拍畫面也曝光，現場斷垣殘壁、破磚碎石，已淪為一片廢墟。

▲新北市三重區六張街工地開挖不慎，導致鄰近住宅倒塌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

有受災居民在Threads發文表示，由於他們家傾斜30度變成危樓無法進入，相關單位將在6日晚間連夜進行拆除作業，所有物品都來不及救出，除了請消防人員協助拿神主牌位外，幾百件的衣服、包包、鞋子、上萬的化妝品、上萬的全套小說，以及從小陪她到大的娃娃，都將在今晚「化作泥土」；此外媽媽在家中擺放了10幾年來上百幅畫作，「失去這些等於失去她的半條命」，人在國外的媽媽得知消息後甚至心死表示「不想回台灣了」，初估此次事故讓他們家總共損失將近1000萬元。住戶怒轟「一覺醒來天塌了」、「我一定會要你們(建商)付出代價！」

對此，新北市長侯友宜6日晚間緊急到場視察，並表示以居民安全為優先，擴大緊急疏散範圍，並提供所需物資及協助，同時派出最大量能的機具連夜施作，以最快速度恢復、清理；市府會連夜拆除有倒塌疑慮的建物，確保市民安全無虞，也會守護民眾權益，追究業者責任，要求其負起損害賠償責任。