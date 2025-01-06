陳亭妃、陳怡珍姐妹　妃妃姐姐蛇年卡通版春聯設計正式亮相

▲隨著農曆新年的腳步逼近，立委陳亭妃與台南市議員陳怡珍，特別推出全新設計的蛇年卡通版賀年春聯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著農曆新年的腳步逼近，立委陳亭妃與台南市議員陳怡珍，特別推出全新設計的蛇年卡通版賀年春聯，這款充滿創意與巧思的春聯，讓人眼前一亮，立刻引發熱烈關注！

這次的蛇年春聯融合了多重寓意與設計亮點，藏著三個妃妃滿滿祝福的巧思梗，等著大家來發掘！6日於服務處正式提供民眾索取，歡迎可至北區服務處（台南市海安路三段963號）、中西區服務處（台南市青年路140號）、東區服務處（台南市崇明路111號）及安南區服務處（台南市怡安路二段188號）洽詢，讓2025充滿好吉兆。

陳亭妃指出，第一層為「十」的巧思：除了巧妙結合生肖蛇的諧音外，還包含了妃妃姐姐陳亭妃娃娃與今年的生肖蛇，架構成十的意念，象徵「頂天立地」，這份祝福更寓意著「十拿九穩」，希望新的一年大家心想事成、做任何事都十拿九穩！第二層巧思則是新朋友泰迪熊來了：妃妃姐姐這次特別帶了好朋友泰迪熊，首次出現在春聯中，為大家送上2025年的特別祝福-「妃熊穩」！妃妃姐姐與泰迪熊攜手，祝願新年裡每個人都穩穩當當、安然幸福。第三層巧思充滿喜氣「金銀財寶滿厝廳」：春聯中融入了金色與元寶的元素，妃常熱鬧、妃常豐富，象徵財運滾滾而來，祝福大家「金銀財寶滿厝廳」，家中充滿歡樂與富貴。

陳亭妃表示，這款充滿設計巧思的春聯未來還將推出各區聯名版本。眾所周知，陳亭妃每年必定推出生肖創意春聯，今年更因「台灣尚勇」春聯打出第一響，讓收集設計感十足的春聯成為一股風潮。因此，早在12月中就有許多人開始詢問「妃妃姐姐」的春聯何時推出。

陳亭妃進一步表示，今年推出的卡通版蛇年春聯，不僅是節慶裝飾，更傳遞了一份溫暖的心意。新的年度象徵新的開始，她期許自己保持初心，不忘初心，並以「妃常女力」迎接挑戰、守護家園，為台南的未來持續努力！