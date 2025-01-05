陸央行宣布擇機降準降息　專家預估：今年將多次降準

▲中國人民銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）近日召開工作會議，提出2025年將「擇機降準降息」，保持流動性充裕。對此，專家預估，今年大陸央行將繼續調降利率，並實施多次降準，「如果外部不穩定因素增多、國內經濟下行壓力增大，那麼降準降息的時間點會提前，力度會加大。」

根據《央視》報導，招聯金融首席研究員董希淼分析，降準一方面將向市場注入更多的長期資金，保持市場流動性充裕，更好地滿足企業和居民的融資需求；一方面有助於銀行降低資金成本，保持服務實體經濟的持續性，推動降低企業和居民的融資成本。

董希淼指出，大陸金融機構加權平均存款準備金率為6.6%，降準既有空間也有必要，「預計2025年人民銀行將多次實施降準。」

董希淼預估，2025年人民銀行將繼續降低政策工具利率，引導銀行降低存款利率，促進貸款市場報價利率（LPR）繼續下降，進而降低貸款實際利率，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，減少企業和居民利息的支出。

董希淼說，2025年中國人民銀行工作會議提出，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，這既是貨幣政策適度寬鬆的重要體現，也是實現適度寬鬆的重要手段。

董希淼強調，如果外部不穩定因素增多、經濟下行壓力增大，那麼降準降息的時間點會提前，力度會加大；如果經濟恢復回升態勢穩固，降準降息的必要性和可能性或將下降。

董希淼還說， 2025年適度寬鬆的貨幣政策將加大逆週期和跨週期調節力度，更具前瞻性、有效性和針對性，為穩增長、促消費、擴內需創造更加適宜的貨幣金融環境。