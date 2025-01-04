　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行擇機降準　專家：不排除農曆春節前實施

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

文／中央社

中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會例會指出，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運作情況擇機降準、降息。專家認為，不排除在農曆春節前降準，降息可能跟著Fed腳步。

澎湃新聞4日刊載中金公司研究部首席宏觀分析師、董事總經理張文朗專訪。張文朗表示，去年12月中央經濟工作會議明確指出，「要實施適度寬鬆的貨幣政策」，這展現出決策層對於經濟成長、金融穩定的重視。

張文朗認為，為了配合政府債發行、信貸投放以及季節性的流動性需求，降準（降低存款準備金率）在春節前有可能實施；降息則可能隨著美國聯準會（Fed）降息腳步逐步推進。

張文朗指出，央行於2024年逐步建立國債買賣工具、證券基金保險公司互換便利、保障性住房再貸款等新型貨幣工具，在股票、債券、地產等市場上發揮作用的手段已經增多，未來可能進一步地設立其他新型工具。

招聯首席研究員董希淼於財聯社3日報導中表示，2025年有望降準0.5至0.75個百分點，下調政策利率50個基點，引導貸款市場報價利率（LPR）下降25個基點，在總量上保障流動性更加充裕，在價格上適度降低成本、增強有效性。

東方金誠首席巨集觀分析師王青在財聯社去年12月31日報導中指出，為支持銀行信貸投放、保持市場流動性充裕，推估2025年第1季有可能降準，預計降幅在0.5個百分點左右，將可釋放資金人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。

中國央行3日發布貨幣政策委員會2024年第4季例會內容。會議表示，研究下階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運作情況，擇機降準、降息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
阿部瑪利亞哭了！曝與邰智源的私下互動
共識決＝串證？陳佩琪斥「要叫王八狗屁決也行」　還特別感謝黃國
17歲少年撞癱台電工程師　父母連帶賠718萬
士兵援俄慘死！北韓狂壓消息　媽媽拿「戰死證明」被逼封口
柯文哲拜完隔天被羈押！新竹城隍廟回應了
柯文哲拜完就被押！新竹城隍廟「湧一排5星好評」：太靈驗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

饒慶鈴見宋濤　舉這首加拿大歌曲比喻兩岸關係

陸央行擇機降準　專家：不排除農曆春節前實施

河北菜市場大火　已造成8死15傷

陸出現「付費上班」　失業族付130元「假裝有工作」可拍桌罵老闆

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔：為求政績GDP弄那麼高

推動中非關係　王毅5日出訪非洲四國

香港全年旅客4500萬人次　僅恢復到疫情前7成

陸譴責以色列襲擊加薩醫療機構：停止將醫院變成戰場！

陸男童得A流狂咳10天　竟意外「咳出腹肌」　

陸比亞迪飆速「撞飛貨車」炸成碎片！駕駛慘死　恐怖畫面曝光

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

饒慶鈴見宋濤　舉這首加拿大歌曲比喻兩岸關係

陸央行擇機降準　專家：不排除農曆春節前實施

河北菜市場大火　已造成8死15傷

陸出現「付費上班」　失業族付130元「假裝有工作」可拍桌罵老闆

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔：為求政績GDP弄那麼高

推動中非關係　王毅5日出訪非洲四國

香港全年旅客4500萬人次　僅恢復到疫情前7成

陸譴責以色列襲擊加薩醫療機構：停止將醫院變成戰場！

陸男童得A流狂咳10天　竟意外「咳出腹肌」　

陸比亞迪飆速「撞飛貨車」炸成碎片！駕駛慘死　恐怖畫面曝光

最美星座女神推出新作　白瑜女兒14歲辦個人畫展

力保預算　海基會董座：一下要砍1億「那我明天就辭職」

饒慶鈴見宋濤　舉這首加拿大歌曲比喻兩岸關係

阿部瑪利亞《木曜4》破不合！　「收邰智源私訊」告別前東家哭了

《善宰》隊長李承協來了！「白色性感吊嘎」炸出胸肌　磁性嗓音開唱

男撿手機連撞8機車...路人嚇壞狗也看傻　警搜出喪屍煙彈

共識決＝串證？陳佩琪斥「要叫王八狗屁決也行」　還特別感謝黃國昌

江美琪開唱前驚傳出意外！　吃便當竟受傷…緊急送醫

德州商場大火！寵物店「579隻動物」搶救不及　吸入濃煙喪命

台東豐里派出所拆險重建　1／9起暫遷550米外

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

陸男童得A流狂咳10天　意外「咳出腹肌」　

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

陸渣男腳踏多條船　正宮看熱門影片意外捉姦

比亞迪飆速「撞貨車」炸成碎片　畫面曝

陸出現「付費上班」　失業族付130元假裝工作

婦人買中藥材煲湯…竟中毒身亡

海協會長張志軍：不論多少「逆流」　陸堅定維護領土完整

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔

19年七閏！農曆蛇年有384天 閏六月多出19天

河北菜市場大火　已8死15傷

香港全年旅客4500萬人次　僅恢復疫情前7成

陸譴責以色列襲擊加薩醫療機構

全紅嬋獲世界泳聯2024最佳女子跳水運動員

中國16新種蜘蛛以「周杰倫歌名」命名

更多熱門

相關新聞

東森賀成交　好運萬萬來

東森賀成交　好運萬萬來

為了回饋廣大客戶及開春新氣象，東森房屋直營門市以感恩回饋與用心服務迎接2025，推出「東森賀成交 好運萬萬來」SP活動，以實際行動回饋客戶，為房產市場注入新活力。透過此次活動，東森房屋直營門市不僅為買賣雙方提供了實質優惠，更進一步促進市場互動，為客戶創造更具價值的服務體驗。我們致力於成為您值得信賴的房產夥伴，幫助每一位客戶在房地產旅程中做出正確的選擇。

豪墅一哥嘆房市「賣囝買老爸」　斷言：畸形時代將回正軌　

豪墅一哥嘆房市「賣囝買老爸」　斷言：畸形時代將回正軌　

南台中4區人口2年增逾1.2萬　1區遷入多於自然增加受矚目

南台中4區人口2年增逾1.2萬　1區遷入多於自然增加受矚目

不合理利潤將修正　顏炳立7個字回應2025房價下跌論

不合理利潤將修正　顏炳立7個字回應2025房價下跌論

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

關鍵字：

央行中國人民銀行房地產降準降息房市

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面