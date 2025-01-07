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北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器　士檢起訴

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市警局捷運警察隊中階警官鄭姓主管爆出性侵女兒，遭到起訴。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市婦幼隊去年4月接獲一名女大生報案，指未成年時期遭父親長期性侵害，而其身分竟是北市警局捷運警察隊中階警官鄭姓主管，甚至爆出涉及多起性騷女警醜聞，疑因「強力靠山」介入而被擺平，事件曝光引發社會譁然。日前全案偵結，士林地檢署認定鄭男在7年內性侵女兒高達348次，依法起訴。

此案源於一名女大生在好友陪同下到台北市婦幼隊報案，指稱父親在她未成年時期因警職工作壓力大，經常在外飲酒作樂，回家後竟多次對她毛手毛腳，更藉著酒意性侵，完事後要求女兒不得對他人透露此事，因此連同住家人都渾然不知。

過去《ETtoday東森新聞雲》曾獨家披露涉案鄭姓主管，早在過去就曾多次對菜鳥女警「特別照顧」，私聊女警喜歡的男生類型、單獨約到辦公室深談、被迫同班連上4小時等等，還傳訊性騷「副座是不是你最重視的人」、「你在000（單位名稱）要對誰最好知道嗎」、「我已經半年沒碰我太太，都分房睡」、「如果你分手，我要排第一順位，而且後面沒有第二或第三順位」。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲受害者在未成年時期遭到性侵，直到上大學才鼓起勇氣，在朋友陪同下報警。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

但鄭男疑背後有靠山，被害女警曾向機關主管檢舉該副主管性騷擾情事，並檢附職務報告及LINE對話等相關事證，傳言指向疑有「有力人士」介入而不了了之，最終反而是女警請調離開該單位。

在性侵女兒醜聞爆發後，鄭男甚至在5月1日遞出退休申請，但台北市警局認定該員涉案須經調查釐清，以程序不符退回退休申請，且將涉案人調離非主管職務，並報請予以停職。

日前全案偵結，士檢認定鄭男自2010年至2017年期間，對女兒伸狼爪多達348次，依對未滿14歲女子性交、對14歲以上未滿16歲女子性交、利用權勢性交等罪起訴。

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