男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

▲嘉義一對夫妻太迷信，相信友人真的有通靈本領，讓女兒落入火坑...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義40多歲張姓男子覬覦一名女大生姿色，明知對方是友人女兒，仍誆騙女方遭魔神仔纏身，必須作法消災解厄。友人一家信以為真，女大生也配合裸身，讓張男在身上畫符，還多次發生性關係，甚至拍下性侵過程。之後，女大生愈想愈不對勁，向警方報案。案經嘉義地檢署偵辦，張男遭羈押禁見。

根據調查，張男無穩定工作，與被害人父母是多年好友，經常吹噓自己通靈。由於友人夫妻倆本就迷信，一聽張男說女兒沾染厄運、被魔神仔纏身，立刻同意張男要家中作法驅邪，即便對方持玩具槍、空氣長槍擺出射擊姿態「驅邪」，也深信不疑。

不過，張男覬覦女大生美貌，於去年12月至今年2年期間，假借作法名義，多次將女方帶到汽車旅館，誘使對方裸體，讓他在身上畫符，以此多次發生性關係，甚至拍攝整個性侵過程。事實上，被害女大生一直半信半疑，但畏懼張男手上有不明槍枝，遲遲不敢聲張，直到之後鼓起勇氣，才主動向警方報案。

警方上門逮人後，查扣手機、1把空氣長槍及2把模擬槍等證物，但因張男刪除與女大生對話紀錄，有湮滅證據之虞，檢方因此聲押禁見。至於槍枝是否具備殺傷力，將送刑事局進行檢測。

嘉義地院10日表示，張男坦承強制性交犯行，但否認未經同意拍攝性交畫面，目前除有被害人明確證述外，還有通訊軟體對話紀錄佐證，涉強制性交、對被害人錄影強制性交罪嫌重大，考量張男坦承情節仍與被害人敘述有出入，且案情尚待調查，恐有勾串證人、畏罪逃亡之虞，因此裁定羈押禁見。