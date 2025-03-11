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女公關喝掛遭撿屍「醒來受困」！警消出動雲梯車救援

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台南一名女公關喝到爛醉，遭到顧客撿屍。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名女公關小花（化名）先前被顧客史男帶出場，怎料在續攤的途中遭到灌酒，接著被關在房間內性侵，嚇得她想跳陽台逃生，所幸有警消的雲梯車搭救，才順利脫困。台南地院審理後，依照乘機性交罪，判史男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花是台南某間酒店的公關，2024年1月間坐檯時，被史男帶出場，一行人前往KTV續攤、唱歌飲酒。

在KTV狂歡的期間，小花因為不勝酒力醉倒，史男眼見有機可乘，竟然叫了計程車，將人帶回住處，並在住處3樓的房間動手性侵得逞。

小花醒來以後，發現自己一絲不掛，且史男躺在身邊，嚇得想要趕緊逃離，但因為一樓鐵捲門深鎖，加上手機遺留在KTV、無法對外求救，情急之下一度想從2樓的陽台跳出逃生。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台南一名女公關喝到爛醉，遭到顧客撿屍。（示意圖／記者黃克翔攝）

所幸酒店的幹部發現聯繫不上小花，透過智慧手表的定位功能，早已確認小花的所在位置，並報警處理。

員警與幹部到場時，正好碰上準備跳陽台的小花，於是趕忙勸阻。後續員警聯繫消防人員，在消防人員出動雲梯車的救援下，小花終於順利脫困。

對此，史男則辯稱，當天與小花到KTV續攤，臨走前有告知對方「要回家」，小花打算跟著一起走，2人於是一起回到他家，接著自然而然發生性關係，期間小花相當清醒。

不過，小花則表示，進入KTV以後，他們喝了多種混酒，在發現自己快醉倒前，曾向幹部傳訊求助，寫下「你不來」、「我們會死」等話語，接著便失去意識，等到再次清醒時，已經遭到侵犯。

且從監視器畫面當中，也能看見小花完全無法正常行走，需要旁人攙扶，甚至數度癱倒、跪坐，最終在史男的攙扶下，才上了計程車。

台南地院法官經過審理，不採信史男的說法，認定史男利用小花酒醉意識模糊、不能抗拒的狀態，動手性侵得逞，最終依照乘機性交罪，判史男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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