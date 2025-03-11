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園長之子性侵案外案　許淑華被指「反廢園」告粉專誹謗敗訴

▲市議員許淑華質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華不滿遭臉書粉專批評，提告妨害名譽罪結果不起訴。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

去年幼兒園長之子毛畯珅性侵女童案引起社會重視，台北市府會研究是否制裁、關閉事發幼兒園期間，粉專「不演了新聞台」po文指市議員許淑華「飆罵教育局」、「主張反廢園」，被許淑華控告不實誹謗，但現為立委的徐巧芯出庭作證當時參與協調關園前後經過，台北地檢署認為粉專發文前已有查證，許淑華未先證明自己立場也是廢園等理由，11日處分不起訴管理者朱凱翔。

毛畯珅在2023年8月首度被起訴，涉嫌性侵偷拍6名女童，引爆園長掩護兒子不法行徑的社會安全話題，之後毛畯珅遭追加起訴，總計至少45名幼童遭毛畯珅侵犯、偷拍，台北地院重判毛畯珅徒刑28年8月，現正上訴高院二審審理中。

▲▼任職幼兒園期間涉性侵6位女童的毛畯珅，二審被高院加重改判28年8月徒刑後，14日被押解到高院召開延押庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲毛畯珅涉嫌性侵、偷拍女童案，現被高院裁定羈押中。（資料照／記者黃哲民攝）

2024年7月18日上午，「不演了新聞台」po文「徐巧芯開幼兒園協調會後，許淑華飆罵教育局，因為許淑華當時的主張，是反廢園」，所謂的廢園，是當時有民意要求制裁有幼保師侵害幼童的幼兒園，反廢園與當時主流民意不同，許淑華認為「不演了」發表不實文字，控告「不演了」管理員朱凱翔涉嫌加重誹謗罪。

朱凱翔解釋，發文內容是根據徐巧芯轉述，以及記者說採訪到幼兒園家長說，許淑華在「勒令廢園」這件事上，扮演程咬金的角色。朱凱翔表示，後來在毛畯珅案件判決前夕，許淑華以正義使者角色出現博取家長好感，他知道實情並非如此，才會發表相關言論。

檢察官為此傳喚當時也參與處理家長陳情的市議員洪健益，洪表示不清楚許淑華或徐巧芯的立場是廢園或反廢園，他的立場是依法行政，要求教育局對嫌犯做出停聘的要求。

▲▼徐巧芯1月22日妨害名譽案北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐巧芯1月間到北檢作證，說明處理幼兒園長之子性侵案公聽會前後過程。（資料照／記者劉昌松攝）

徐巧芯則表示，曾為了毛畯珅案開過公聽會，也拜託台北市副市長林奕華盡速、從嚴處理關園之事，但林奕華隔天就說「受到一些阻力，說教育局的人被許淑華叫去罵了一頓」，她因此推論，許淑華在幼兒園存廢一事的立場與她相反。

檢察官認為，徐巧芯的證詞與朱凱翔相符，朱發言前已有查證，欠缺真實惡意，許淑華身為公眾人物，而幼兒園存廢議題攸關公共利益，屬可受公評之事，許淑華如有在相關議題發揮影響力推動廢園，可提出召開公聽會、質詢局處等資料，不能光靠提告來證明自己也支持廢園，因此處分不起訴朱凱翔。

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