龍年加持無效！2024新生兒再創新低　僅13萬4856人比虎年還少

▲根據內政部統計，2024台灣新生兒再創新低，全年人口減少2萬餘人，龍年加持也無效。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部今公布2024年12月戶口統計資料，全年人口數2340萬220人，較2023年減少2萬222人；相較2022年到2023年人口成長轉正後，再度出現負成長。此外，2024年新生兒13萬4856人，較2023年的13萬5571人還減少715人，甚至比2022年新生兒出生數13.8萬還低，罕見出現「龍年」未能加持出生率的狀況。

根據內政部統計，2024年全年人口數2340萬220人，較2023年減少2萬222人，相隔一年再度出現負成長。另外，各界關注的新生兒部分，2024年全年新生兒數13萬4856人，折合年粗出生率為千分之5.76，相較2023年新生兒數13萬5571人、年粗出生率千分之5.81，2024年減少715人人，再創內政部統計以來，新生兒人數史上新低。

值得一提的是，台灣新生兒數自2016年開始已連9年下降，分別為2016年20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人，2024年新生兒13萬4856人。

受華人傳統影響，國人偏愛生「龍寶寶」、虎年是「凶年」因此新生兒會較少，但根據統計2023年、2024年卻不然，反而是虎年比龍年多，整體大環境因素對父母親生育小孩的影響，已大過傳統觀念與習俗。

另一方面，2024年全年死亡數為20萬2107人，折合年粗死亡率為千分之8.63，相較2023年全年死亡數20萬5368人、折合年粗死亡率為千分之8.80，減少3261人。出生人數減死亡人數後的「人口自然增加」部分，台灣2024年人口自然增加為負6萬7251人。

至於人口遷入遷出部分，2024年12月遷入人口數為8萬6520人，較2024年11月增加3635人；遷出人口數為8萬4146人，較2024年11月增加4327人，2024年12月淨遷入人口數為2374人。整體計算自然增加與社會增加後，2024年總人口數較2023年減少2萬222人。