ROG CES2025全產品公開　搭載RTX 50系列追求極致電競新篇章

記者蘇晟彥/台北報導

ASUS旗下電競品牌ROG(玩家共和國) 7日舉辦CES 2025 ROG《For Those Who Dare : Unlock the ROG Lab》線上發表會,同步揭露在今年將推出的新品。而在日前官方也先行舉辦媒體場,邀請搶先目睹實機產品,同時多項產品搭載GeForce RTX 50系列高階顯卡,並推出最新顯示卡、電競筆電及電競桌機、迷你PC、電競螢幕、電競路由器和外接顯示卡等產品。

ROG FLOW Z13 二合一電競筆電

ROG Flow Z13 搭載超強大的AMD Ryzen™ AI MAX+ 395處理器,創新小晶片模組化設計技術,將出色效能與電源效率裝入精巧的13吋電競平板中。支援Microsoft Copilot和共享記憶體架構,實現高速存取表現,滿足處理器和顯示卡需求,進一步提升效能和反應能力。

ROG Flow Z13配備通過Pantone驗證的2.5K 180Hz ROG Nebula霓真技術觸控螢幕,呈現100% DCI-P3色域的鮮豔精準畫面;全新升級的均溫板和第二代Arc Flow Fans™風扇,即使高速運轉也能保證極致安靜。CNC鋁合金材質堅固耐用,質感絕佳,可窺視內部組件的RGB觀景窗設計位置更明顯;後方支架可展開至170°,搭配擁有大型觸控板與鍵帽的可拆卸磁吸式鍵盤,平板、筆電一秒切換,內建70Wh電池,最高10小時續航時長。

▼ROG FLOW Z13。

2025 ROG STRIX SCAR 16/18

ROG Strix SCAR 16/18電競筆電以最新Intel® Core™ Ultra 9 275HX處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 5090顯示卡為核心,結合MUX獨顯直連開關、NVIDIA Advanced Optimus技術,助玩家輕鬆應對所有3A遊戲大作、高階應用程式和繁複多工作業。透過ROG智慧散熱技術,包括特製均溫板、雙面散熱片與Tri-Fan三風扇技術,並以Conductonaut Extreme液態金屬技術有效降低處理器與顯示卡溫度,同時將噪音降低至45dB,長時間運行重載遊戲仍游刃有餘。

搭載ROG Nebula霓真技術電競螢幕,採用2.5K mini-LED顯示器,擁有超過2000個調光區,16:10長寬比和超靈敏240Hz更新率;支援100% DCI-P3色域和1200尼特峰值亮度,每幀畫面皆如臨實境;同時利用明室對比(ACR)減少反射並提高對比度。

ROG Strix SCAR 16/18電競筆電配備最高64GB的DDR5-5600記憶體及RAID 0大容量4TB PCIe Gen4 SSD固態硬碟,提供高速表現與極大儲存空間,支援流暢多工處理體驗。針對喜愛DIY的玩家,ROG電競筆電首次推出免工具拆裝設計,D件下方卡榫輕輕一撥,輕鬆升級記憶體與儲存空間。此外,ROG Strix SCAR 16/18也在上蓋新增AniMe Vision燈效,並將Aura RGB升級為環繞機殼一整圈的酷炫設計,邀請玩家享受個人化設定。

▼ROG STRIX SCAR 16/18。

ROG Strix G16/G18

ROG Strix G16/G18電競筆電最高搭載AMD Ryzen™ 9 9935HX或Intel® Core™ Ultra 9 275HX處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti顯示卡,專為滿足遊戲和高效能應用需求而設計,展現絕佳效能和驚艷的顯示效果;配備最高32GB DDR5 5600MHz記憶體,多工作業疾速順暢。優化後的Tri-Fan三風扇散熱系統與全尺寸散熱器和全環繞式通風口。同時採用清晰、流暢、鮮豔的ROG Nebula霓真技術電競螢幕,擁有2.5K 240Hz顯示器、3ms反應時間,精準回應玩家指令,支援100% DCI-P3色域及明室對比(ACR)技術,遊戲娛樂體驗大躍進。內建1080p FHD攝影機和Dolby Atmos雙揚聲器,完美應對串流播放、錄製作業與實況直播,提供高品質的影音表現。ROG Strix G16/G18均配備雙PCIe Gen 4.0 SSD插槽,支援玩家自訂快捷鍵。

外觀設計上,搭載AMD處理器的G614/G814型號除印有獨特的ROG像素圖案,更以經典裝甲銘牌和螢幕轉軸設計,提升耐用度和視覺魅力;搭載Intel處理器的G615/G815型號則配備全環繞式Aura RGB燈效,營造熱血氛圍。共推出電光綠及日蝕灰兩種顏色。

▼ ROG Strix G16/G18電競筆電 。(圖/ASUS提供)



ROG G700

專為重度電競遊戲打造的ROG G700,搭載AMD Ryzen 7 9800X3D或Intel® Core™ Ultra 9 processor 285K處理器,加上NVIDIA® GeForce RTX TM 5090顯示卡的極致運算能量,在家就能擁有媲美網咖的頂級遊戲體驗!搭載Intel處理器的版本採用ASUS B860M MAX GAMING AX主機板,AMD處理器版本則採用ASUS PRIME B650M-A AX6 II主機板,兩者均支援最高64GB的DDR5 RAM記憶體,速度可達6000MHz,同時提供高速PCIe Gen 5儲存裝置,展現卓越的效能和反應速度。

ROG G700在耐用度方面下足功夫,除備有氣冷和水冷雙重配置,同時利用四風扇系統最佳化氣流。無需工具即可開啟側邊和前方蓋板,方便玩家輕鬆升級內部配件;使用標準尺寸組件,不僅能延長機殼使用壽命,亦可簡化維護作業。頂部和底部面板配備防塵濾網,保持內部整潔,效能穩定輸出。ROG G700採用大型無縫玻璃前面板,大幅減少間隙及接合處,更以ROG 經典「斜線」標誌和支援Aura Sync的RGB燈效,打造時尚精緻的視覺衝擊力。



迷你性能怪獸ROG NUC (2025)

為迷你電競電腦挹注嶄新動能的ROG NUC (2025),最高搭載Intel Core Ultra 9處理器 265H和NVIDIA GeForce RTX 5080 顯示卡,可全面支援光線追蹤和最新NVIDIA DLSS技術,不僅具備優異效能,更利用AI強化運算效率,以勝任各種多工作業,滿足3A遊戲嚴苛所需;極致的反應速度與令人驚豔的視覺效果,玩家無時無刻均能沉浸其中,深刻感受每個精彩瞬間。

同時,全新ROG NUC (2025) 也是實況主與遊戲創作者的神級隊友,哪怕是處理即時影片渲染或內容創作等AI密集型任務皆游刃有餘;此外,多元的連接選項,如:Thunderbolt™ 4、Intel Killer™ Wi-Fi 7、Bluetooth® 5.4 和高速乙太網路,亦將為使用者帶來低延遲的遊戲體驗,以及超高速數據傳輸,助其於大小征戰中獨占鰲頭,贏得致勝先機。

尺寸只有3L的ROG NUC (2025),採用簡易直覺的機身設計,升級記憶體、硬碟既省時又便利,搭配三風扇與雙均溫導熱板,可維持低溫且安靜的系統運作,確保玩家與實況主更全神貫注,不受干擾,暢遊虛擬世界,打造無縫串流!

而能提升整體美感的ARGB 燈效,只需藉由Aura Sync和Armoury Crate等軟體,就能自由調整,展現個人獨一無二的電競時尚,如此內外兼具的傑出戰備,對於凡事講求淋漓盡致的玩家來說,必定是不容錯過的終極之選。