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ROG CES2025全產品公開　搭載RTX 50系列追求極致電競新篇章

記者蘇晟彥／台北報導

ASUS旗下電競品牌ROG（玩家共和國） 7日舉辦CES 2025 ROG《For Those Who Dare : Unlock the ROG Lab》線上發表會，同步揭露在今年將推出的新品。而在日前官方也先行舉辦媒體場，邀請搶先目睹實機產品，同時多項產品搭載GeForce RTX 50系列高階顯卡，並推出最新顯示卡、電競筆電及電競桌機、迷你PC、電競螢幕、電競路由器和外接顯示卡等產品。

▲▼ 。（圖／Asus提供）

ROG FLOW Z13 二合一電競筆電

ROG Flow Z13 搭載超強大的AMD Ryzen™ AI MAX+ 395處理器，創新小晶片模組化設計技術，將出色效能與電源效率裝入精巧的13吋電競平板中。支援Microsoft Copilot和共享記憶體架構，實現高速存取表現，滿足處理器和顯示卡需求，進一步提升效能和反應能力。

ROG Flow Z13配備通過Pantone驗證的2.5K 180Hz ROG Nebula霓真技術觸控螢幕，呈現100% DCI-P3色域的鮮豔精準畫面；全新升級的均溫板和第二代Arc Flow Fans™風扇，即使高速運轉也能保證極致安靜。CNC鋁合金材質堅固耐用，質感絕佳，可窺視內部組件的RGB觀景窗設計位置更明顯；後方支架可展開至170°，搭配擁有大型觸控板與鍵帽的可拆卸磁吸式鍵盤，平板、筆電一秒切換，內建70Wh電池，最高10小時續航時長。

▼ROG FLOW Z13。

▲▼ ROG,CES,asus 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,CES,asus 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,CES,asus 。（圖／記者蘇晟彥攝）

2025 ROG STRIX SCAR 16／18

ROG Strix SCAR 16/18電競筆電以最新Intel® Core™ Ultra 9 275HX處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 5090顯示卡為核心，結合MUX獨顯直連開關、NVIDIA Advanced Optimus技術，助玩家輕鬆應對所有3A遊戲大作、高階應用程式和繁複多工作業。透過ROG智慧散熱技術，包括特製均溫板、雙面散熱片與Tri-Fan三風扇技術，並以Conductonaut Extreme液態金屬技術有效降低處理器與顯示卡溫度，同時將噪音降低至45dB，長時間運行重載遊戲仍游刃有餘。

搭載ROG Nebula霓真技術電競螢幕，採用2.5K mini-LED顯示器，擁有超過2000個調光區，16:10長寬比和超靈敏240Hz更新率；支援100% DCI-P3色域和1200尼特峰值亮度，每幀畫面皆如臨實境；同時利用明室對比(ACR)減少反射並提高對比度。

ROG Strix SCAR 16/18電競筆電配備最高64GB的DDR5-5600記憶體及RAID 0大容量4TB PCIe Gen4 SSD固態硬碟，提供高速表現與極大儲存空間，支援流暢多工處理體驗。針對喜愛DIY的玩家，ROG電競筆電首次推出免工具拆裝設計，D件下方卡榫輕輕一撥，輕鬆升級記憶體與儲存空間。此外，ROG Strix SCAR 16/18也在上蓋新增AniMe Vision燈效，並將Aura RGB升級為環繞機殼一整圈的酷炫設計，邀請玩家享受個人化設定。

▼ROG STRIX SCAR 16／18。

▲▼ rog,ces 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ rog,ces 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ROG Strix G16/G18

ROG Strix G16/G18電競筆電最高搭載AMD Ryzen™ 9 9935HX或Intel® Core™ Ultra 9 275HX處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti顯示卡，專為滿足遊戲和高效能應用需求而設計，展現絕佳效能和驚艷的顯示效果；配備最高32GB DDR5 5600MHz記憶體，多工作業疾速順暢。優化後的Tri-Fan三風扇散熱系統與全尺寸散熱器和全環繞式通風口。同時採用清晰、流暢、鮮豔的ROG Nebula霓真技術電競螢幕，擁有2.5K 240Hz顯示器、3ms反應時間，精準回應玩家指令，支援100% DCI-P3色域及明室對比(ACR)技術，遊戲娛樂體驗大躍進。內建1080p FHD攝影機和Dolby Atmos雙揚聲器，完美應對串流播放、錄製作業與實況直播，提供高品質的影音表現。ROG Strix G16/G18均配備雙PCIe Gen 4.0 SSD插槽，支援玩家自訂快捷鍵。

外觀設計上，搭載AMD處理器的G614/G814型號除印有獨特的ROG像素圖案，更以經典裝甲銘牌和螢幕轉軸設計，提升耐用度和視覺魅力；搭載Intel處理器的G615/G815型號則配備全環繞式Aura RGB燈效，營造熱血氛圍。共推出電光綠及日蝕灰兩種顏色。

▼ ROG Strix G16／G18電競筆電 。（圖／ASUS提供）

▲▼ ROG Strix G16／G18電競筆電 。（圖／asus提供）

ROG G700

專為重度電競遊戲打造的ROG G700，搭載AMD Ryzen 7 9800X3D或Intel® Core™ Ultra 9 processor 285K處理器，加上NVIDIA® GeForce RTX TM 5090顯示卡的極致運算能量，在家就能擁有媲美網咖的頂級遊戲體驗！搭載Intel處理器的版本採用ASUS B860M MAX GAMING AX主機板，AMD處理器版本則採用ASUS PRIME B650M-A AX6 II主機板，兩者均支援最高64GB的DDR5 RAM記憶體，速度可達6000MHz，同時提供高速PCIe Gen 5儲存裝置，展現卓越的效能和反應速度。

ROG G700在耐用度方面下足功夫，除備有氣冷和水冷雙重配置，同時利用四風扇系統最佳化氣流。無需工具即可開啟側邊和前方蓋板，方便玩家輕鬆升級內部配件；使用標準尺寸組件，不僅能延長機殼使用壽命，亦可簡化維護作業。頂部和底部面板配備防塵濾網，保持內部整潔，效能穩定輸出。ROG G700採用大型無縫玻璃前面板，大幅減少間隙及接合處，更以ROG 經典「斜線」標誌和支援Aura Sync的RGB燈效，打造時尚精緻的視覺衝擊力。
 

▲▼ ROG,CES,asus 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,CES,asus 。（圖／記者蘇晟彥攝）

迷你性能怪獸ROG NUC (2025)
為迷你電競電腦挹注嶄新動能的ROG NUC (2025)，最高搭載Intel Core Ultra 9處理器 265H和NVIDIA GeForce RTX 5080 顯示卡，可全面支援光線追蹤和最新NVIDIA DLSS技術，不僅具備優異效能，更利用AI強化運算效率，以勝任各種多工作業，滿足3A遊戲嚴苛所需；極致的反應速度與令人驚豔的視覺效果，玩家無時無刻均能沉浸其中，深刻感受每個精彩瞬間。

同時，全新ROG NUC (2025) 也是實況主與遊戲創作者的神級隊友，哪怕是處理即時影片渲染或內容創作等AI密集型任務皆游刃有餘；此外，多元的連接選項，如：Thunderbolt™ 4、Intel Killer™ Wi-Fi 7、Bluetooth® 5.4 和高速乙太網路，亦將為使用者帶來低延遲的遊戲體驗，以及超高速數據傳輸，助其於大小征戰中獨占鰲頭，贏得致勝先機。

尺寸只有3L的ROG NUC (2025)，採用簡易直覺的機身設計，升級記憶體、硬碟既省時又便利，搭配三風扇與雙均溫導熱板，可維持低溫且安靜的系統運作，確保玩家與實況主更全神貫注，不受干擾，暢遊虛擬世界，打造無縫串流！
而能提升整體美感的ARGB 燈效，只需藉由Aura Sync和Armoury Crate等軟體，就能自由調整，展現個人獨一無二的電競時尚，如此內外兼具的傑出戰備，對於凡事講求淋漓盡致的玩家來說，必定是不容錯過的終極之選。

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