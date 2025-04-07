蘋果投資5,000億仍遭課稅　分析師：川普對半導體不手軟

記者吳立言／綜合報導

▲美國總統川普2日宣布對180多個國家地區的銷美商品廣課10%基準關稅。（圖／路透）

知名分析師郭明錤於X（前推特）發文表示，他對川普政府接下來的半導體關稅政策持保守態度，並提醒投資者需留意近期半導體股票風險的提升。

川普政府堅信，關稅政策能促使製造業回流美國，而半導體產業被視為製造業回流政策的關鍵項目之一。 因此，川普政府對於課徵半導體關稅的態度值得關注。

以蘋果公司為例，自川普第一任期開始，就冒著得罪中國政府的風險，積極將供應鏈搬離中國。 近期，蘋果宣布未來四年內在美國投資5,000億美元，包括在德州休士頓設立新的人工智慧伺服器生產設施、在密西根州成立供應商學院，並對美國現有供應商進行額外投資。 然而，儘管蘋果做出了如此大的投資，仍未能完全豁免於關稅。 郭明錤提出以下問題，供投資者思考川普政府接下來對半導體關稅政策的可能態度：

◆非美國的半導體企業，過去數年的去中化努力，是否超過蘋果？

◆非美國的半導體企業，在美國的投資，是否超過蘋果？

◆蘋果是美國公司，非美國的半導體企業，與美國政府的關係，是否勝過蘋果？

綜合上述問題，投資者可自行判斷川普政府接下來對半導體關稅政策的態度。 郭明錤強調，他不討論政治及關稅的對錯與否，一切基於事實推論。