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疑似iPhone 17 Air模型機曝光　傳將採5.5mm超薄機身設計

記者吳立言／綜合報導

▲▼外國網友根據傳聞尺寸製作的iPhone 17 Air模型機。（圖／翻攝X@MajinBuOfficial）

▲外國部落客根據傳聞尺寸製作的iPhone 17 Air模型機。（圖／翻攝X@MajinBuOfficial，下同）
蘋果傳出將推出全新超薄機型 iPhone 17 Air（或稱 iPhone 17 Slim），預計最快今年亮相。近期一名科技部落客根據現有傳聞製作出模型機，並在網路上曝光其外觀，引發熱議。根據照片顯示，該機身厚度大幅縮減，輕薄設計令人關注，而機身背面採用「橫向相機模組」也成為討論亮點之一。

X（前推特）上一名部落客發文展示了根據傳聞尺寸所製作的「iPhone 17 Air」模型機對比照片，展示了機身的厚度情況，含相機凸起總厚度9.5mm（凸起 4mm，機身5.5mm），與知名分析師郭明錤於今年1月預測的一致。

▲▼外國網友根據傳聞尺寸製作的iPhone 17 Air模型機。（圖／翻攝X@MajinBuOfficial）
▲外國部落客根據傳聞尺寸製作的iPhone 17 Air與iPhone 17 Pro Max模型機對比。

從網傳的模型機與現有的 iPhone 16 Pro Max（厚度約 8.25mm，未含鏡頭凸起）相比，若Pro Max厚度維持不變，iPhone 17 Air 的確在機身上達成顯著「瘦身」。此外，爆料指出，iPhone 17 Air 將採用類似 Google Pixel 的橫向相機模組設計，以長條型排列取代以往的圓角矩形布局，預計將成為歷代 iPhone 中「較大幅度的外型變革」。相機將為單鏡頭配置，位於背部左側，閃光燈則位於右側，整體設計延續超薄化與極簡風格。

目前 iPhone 17系列的設計都仍屬於傳聞階段，實際規格與外觀仍有待官方公布。不過從外媒與網友熱烈關注可見，蘋果是否會推出這款全新定位、極簡風格的超薄機型，將成為接下來值得觀察的焦點之一。

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