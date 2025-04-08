面對美國關稅重擊　蘋果啟動印度輸美緊急方案

記者吳立言／綜合報導

▲ 川普關稅重擊，計劃加大從印度組裝工廠向美國出口iPhone的規模。（圖／達志影像／newscom）

為了減輕美國當局本月實施的新關稅政策所帶來的衝擊，蘋果公司計劃加大從印度組裝工廠向美國出口iPhone的規模。根據《華爾街日報》報導，這主要是因為在新關稅政策下，從印度製造的iPhone運往美國的成本低於中國製造的機型。

目前，中國製造的產品面臨54% 的關稅，而越南為46%、泰國為36%，相比之下，印度的26% 關稅對蘋果的利潤衝擊相對較小。由於美國的關稅政策仍存在高度不確定性，蘋果目前並不打算大幅調整既有的供應鏈，而是選擇短期內增加來自印度的iPhone出口至美國市場，以此抵銷中國大陸製造所面臨的額外成本。同時，蘋果也正試圖說服美國政府為其產品爭取關稅豁免。不過，雖然執行長庫克過去曾成功讓部分蘋果產品獲得豁免，但這次的成效顯然不如以往。

近年來，蘋果持續加快在印度的生產佈局，並計畫於今年在當地生產2,500萬部iPhone，其中部分將改為供應美國市場。據稱，到2025年，這有望滿足美國約50%的iPhone需求。 報導指出，新的關稅可能大幅推升蘋果iPhone的零組件成本。例如，一部目前製造成本約為580美元（約新台幣 19,020 元）的iPhone 16 Pro，在加上關稅後成本可能升至850美元（約新台幣27,880元）。 面對此一挑戰，蘋果可能會透過壓低供應商的報價，或自行吸收部分關稅成本。不過，也不排除未來調高產品售價的可能。自從美國公布加徵關稅的消息以來，蘋果股價在過去三日內大幅下跌，自上週三以來跌幅接近 20%。

美國政府一直鼓勵蘋果等企業將製造移回本土，但由於蘋果產品需仰賴先進製程與技術工人，而這些在美國極為稀缺，因此蘋果實際上更傾向支付關稅，也不願意將生產線移回美國。今年稍早，蘋果曾宣布將在美國投資5,000億美元（約新台幣16.38 兆元），主要用於建設Apple智慧伺服器等需求量相對較低的產品。