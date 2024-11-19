ROG Phone 9系列規格、價格公開　648顆LED超炫砲、AI加強遊戲沈浸感

記者蘇晟彥／台北報導
ASUS旗下電競品牌 ROG 玩家共和國 19日晚間正式公開全新手機 ROG Phone 9 系列資訊，本次搭載高通Snapdragon 8 Elite處理器、推出ROG Phone 9（16+512G）、 9 Pro （16+512G）及 9 Pro Editon（24+1TB）三種版本，售價分別為36,990元、39,990元及45,990元，將於20日正式開賣，電信則為11/29上架。
▼今年共推出ROG Phone 9（中）、ROG Phone 9 Pro（右）及ROG Phone 9 Pro Editon（左）三個版本。（圖／記者蘇晟彥攝）
▼在顏色部分三種機型都是標準黑色，但ROG Phone 9多了白色可供選擇。
ROG 9 Phone 處理器搭載高通Snapdragon 8 Elite，CPU提升45%、AI應用的NPU提升40%、GPU提升40%，同時可以使用「ROG 獨家X模式」，將可以在高效能、功耗間找到平衡，同時熱門遊戲也定期提供優化更新。
機身採用磨砂材質搭配水晶奈米紋理，兼具絲滑手感與防指紋效果，全系列搭載AniMe Vision 顯示，內建648顆可編程mini LED，不僅支援動態動畫與個人化定制，還能運行經典像素風AniMe Play遊戲（目前共四款，未來將陸續新增）。螢幕尺寸則為6.78吋的E6 AMOLED螢幕，最高支援185Hz更新率。
但在電池部分，相較於今年各大廠牌都端出6000、6500mAh電池容量，ROG 9 Phone 僅有 5800mAh，但支援支援65W快充、QC 5.0快充、PD充電功能、15W Qi 1.3無線充電與旁路充電，同時在底部、側邊都有充電孔。儘管電池容量較小，但在手機上配置「六層散熱設計」，能夠360°全方位散熱，同時提升20%散熱效率，其中石墨片面積加大57%，散熱效能提高12%，加上速冷導熱棒、航太級低雷諾數散熱層、空氣動力風扇。
在型號方面，分別推出3種系列，
ROG Phone 9 16GB/512GB (幻影黑、極光白)；售價36,990元
ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB (幻影黑)；售價39,990元
ROG Phone 9 Pro Edition 24GB/1TB 幻影黑 (含空氣動力風扇X Pro)；售價45,990元。
鏡頭部分，採用
5000 萬像素 Sony LYTIA 700
• 搭載六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0(校正 ±5 °內晃動)
1300 萬像素 (120° 超廣角)
• 自由曲面設計鏡片
3200 萬像素
• 3 倍光學變焦
• 10-30倍超清晰變焦
• OIS 光學防手震
前鏡頭3200 萬像素廣角鏡頭
・RGBW 感光元件
・四像素合一技術
同時可以透過側邊AirTrigger 按壓觸控鍵，進行快速拍攝，也能在設定中開啟「Speed Shot」讓拍照反應加速。
|規格
|ROG Phone 9
|ROG Phone 9 Pro
|ROG Phone 8 Pro
|設計
|Anime Vision Mini-LED (85點)
|Anime Vision Mini-LED (648點)
|Anime Vision Mini-LED (341點)
|處理器
|Snapdragon 8 Elite 移動平台
|Snapdragon 8 Elite 移動平台
|Snapdragon 8 Gen3 移動平台
|散熱
|GameCool 9 散熱系統
5段結構 + 中置SoC設計
360° SoC Gen 4 快速冷卻導體
|GameCool 9 散熱系統
5段結構 + 中置SoC設計
360° SoC Gen 4 快速冷卻導體
|GameCool 8 散熱系統
5段結構 + 中置SoC設計
360° SoC Gen 3 快速冷卻導體
|記憶體與儲存
|最高16GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0
|Pro：16GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0
Pro Edition：24GB LPDDR5X RAM / 1TB UFS 4.0
|同上
|螢幕
|6.78" AMOLED, 2400x1080
峰值亮度高達2500 nits
|同左
|同左
|刷新率
|LTPO (1/5/10/20...120Hz) / 165Hz
|LTPO / 185Hz (*僅限 Game Genie)
|LTPO / 165Hz
|音效
|Spatial Sound + 3.5mm耳機插孔
|同左
|同左
|相機
|50MP 主鏡頭 (Sony Lytia 700)
|50MP 主鏡頭 (Sony IMX890)
|同上
|電池與充電
|5800mAh + 65W快充
15W 無線充電
|同左
|5500mAh + 65W快充
15W 無線充電
|防水
|IP68
|IP68
|IP68
|尺寸與重量
|163.8 x 77 x 8.9mm, 227g
|163.8 x 77 x 8.9mm, 225g
|同左
▼ROG Phone 9 Pro。
▼ROG Phone 9 Pro Edition配置的散熱風扇可以大幅降低手機溫度、防止過燙，但整體來說「有點大顆」。
▼手機側面有ROG的字樣。
▼官方手機殼—瞬水冷凝殼能降低17%溫度，但缺點就是蓋上後背面的LED燈就看不到。
▼ROG Phone 9 今年在背面配置648顆LED燈，相較於ROG Phone 8（上）更加炫砲，更可以直接在背後開完像素風格小遊戲。
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