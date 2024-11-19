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ROG Phone 9系列規格、價格公開　648顆LED超炫砲、AI加強遊戲沈浸感

記者蘇晟彥／台北報導

ASUS旗下電競品牌 ROG 玩家共和國 19日晚間正式公開全新手機 ROG Phone 9 系列資訊，本次搭載高通Snapdragon 8 Elite處理器、推出ROG Phone 9（16+512G）、 9 Pro （16+512G）及 9 Pro Editon（24+1TB）三種版本，售價分別為36,990元、39,990元及45,990元，將於20日正式開賣，電信則為11/29上架。

▼今年共推出ROG Phone 9（中）、ROG Phone 9 Pro（右）及ROG Phone 9 Pro Editon（左）三個版本。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG 9,ASUS,ROG,玩家共和國 （11/19 2200前請勿使用） 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在顏色部分三種機型都是標準黑色，但ROG Phone 9多了白色可供選擇。

▲▼ ROG9,ROG,玩家共和國,ASUS,ROG 9 11/19 22:00前請勿使用， 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ROG 9 Phone 處理器搭載高通Snapdragon 8 Elite，CPU提升45%、AI應用的NPU提升40%、GPU提升40%，同時可以使用「ROG 獨家X模式」，將可以在高效能、功耗間找到平衡，同時熱門遊戲也定期提供優化更新。

機身採用磨砂材質搭配水晶奈米紋理，兼具絲滑手感與防指紋效果，全系列搭載AniMe Vision 顯示，內建648顆可編程mini LED，不僅支援動態動畫與個人化定制，還能運行經典像素風AniMe Play遊戲（目前共四款，未來將陸續新增）。螢幕尺寸則為6.78吋的E6 AMOLED螢幕，最高支援185Hz更新率。

但在電池部分，相較於今年各大廠牌都端出6000、6500mAh電池容量，ROG 9 Phone 僅有 5800mAh，但支援支援65W快充、QC 5.0快充、PD充電功能、15W Qi 1.3無線充電與旁路充電，同時在底部、側邊都有充電孔。儘管電池容量較小，但在手機上配置「六層散熱設計」，能夠360°全方位散熱，同時提升20%散熱效率，其中石墨片面積加大57%，散熱效能提高12%，加上速冷導熱棒、航太級低雷諾數散熱層、空氣動力風扇。

在型號方面，分別推出3種系列，

ROG Phone 9 16GB/512GB (幻影黑、極光白)；售價36,990元
ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB (幻影黑)；售價39,990元
ROG Phone 9 Pro Edition 24GB/1TB 幻影黑 (含空氣動力風扇X Pro)；售價45,990元。

鏡頭部分，採用

5000 萬像素 Sony LYTIA 700
• 搭載六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0(校正 ±5 °內晃動)
1300 萬像素 (120° 超廣角)
• 自由曲面設計鏡片
3200 萬像素
• 3 倍光學變焦
• 10-30倍超清晰變焦
• OIS 光學防手震
前鏡頭3200 萬像素廣角鏡頭
・RGBW 感光元件
・四像素合一技術

同時可以透過側邊AirTrigger 按壓觸控鍵，進行快速拍攝，也能在設定中開啟「Speed Shot」讓拍照反應加速。
 

規格 ROG Phone 9 ROG Phone 9 Pro ROG Phone 8 Pro
設計 Anime Vision Mini-LED (85點) Anime Vision Mini-LED (648點) Anime Vision Mini-LED (341點)
處理器 Snapdragon 8 Elite 移動平台 Snapdragon 8 Elite 移動平台 Snapdragon 8 Gen3 移動平台
散熱 GameCool 9 散熱系統
5段結構 + 中置SoC設計
360° SoC Gen 4 快速冷卻導體		 GameCool 9 散熱系統
5段結構 + 中置SoC設計
360° SoC Gen 4 快速冷卻導體		 GameCool 8 散熱系統
5段結構 + 中置SoC設計
360° SoC Gen 3 快速冷卻導體
記憶體與儲存 最高16GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0 Pro：16GB LPDDR5X RAM / 512GB UFS 4.0
Pro Edition：24GB LPDDR5X RAM / 1TB UFS 4.0		 同上
螢幕 6.78" AMOLED, 2400x1080
峰值亮度高達2500 nits		 同左 同左
刷新率 LTPO (1/5/10/20...120Hz) / 165Hz LTPO / 185Hz (*僅限 Game Genie) LTPO / 165Hz
音效 Spatial Sound + 3.5mm耳機插孔 同左 同左
相機 50MP 主鏡頭 (Sony Lytia 700) 50MP 主鏡頭 (Sony IMX890) 同上
電池與充電 5800mAh + 65W快充
15W 無線充電		 同左 5500mAh + 65W快充
15W 無線充電
防水 IP68 IP68 IP68
尺寸與重量 163.8 x 77 x 8.9mm, 227g 163.8 x 77 x 8.9mm, 225g 同左

▲▼ ROG 9,ASUS,ROG,玩家共和國 （11/19 2200前請勿使用） 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼ROG Phone 9 Pro。

▲▼ ROG9,ROG,玩家共和國,ASUS,ROG 9 11/19 22:00前請勿使用， 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼ROG Phone 9 Pro Edition配置的散熱風扇可以大幅降低手機溫度、防止過燙，但整體來說「有點大顆」。

▲▼ ROG 9,ASUS,ROG,玩家共和國 （11/19 2200前請勿使用） 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼手機側面有ROG的字樣。

▲▼ ROG9,ROG,玩家共和國,ASUS,ROG 9 11/19 22:00前請勿使用， 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG 9,ASUS,ROG,玩家共和國 （11/19 2200前請勿使用） 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼官方手機殼—瞬水冷凝殼能降低17%溫度，但缺點就是蓋上後背面的LED燈就看不到。

▲▼ ROG 9,ASUS,ROG,玩家共和國 （11/19 2200前請勿使用） 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼ROG Phone 9 今年在背面配置648顆LED燈，相較於ROG Phone 8（上）更加炫砲，更可以直接在背後開完像素風格小遊戲。

▲▼ ROG9,ROG,玩家共和國,ASUS,ROG 9 11/19 22:00前請勿使用， 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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