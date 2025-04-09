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外媒爆iOS 19「介面超大變化」　關稅重擊：蘋果認真考慮漲價

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 WWDC2025 （全球開發者大會）將在 6 月 10 日舉辦，外界猜測將會發佈iOS 19相關介面、系統更新，對此，根據外媒報導，蘋果有可能在這次進行「重大設計改革」，將打破以往果粉習慣的介面，卻又展露出「熟悉感」，但針對蘋果傳聞總是從不間斷，只能等官方正式宣佈，看屆時果粉是否會買單。

 ▲▼ iOS

根據外媒報導，蘋果將在iOS 19進行重大設計改革，儘管這類型傳聞每年都有，但今年來勢洶洶，不少外媒認為「已經成定局」，將迎來iOS 7後最重大新設計。對此，不少果粉都會對於「改變」恐懼，但根據近期釋出的各種介面設計，將會在在「新鮮」與「熟悉」間取得微妙平衡，例如新的圖示將從正方形變成圓形，類似Apple Vision Pro的設計。

1. APP圖示改用圓角風格
2. 控制中心風格更一致
3. 提示選單新變化
4. 全新相機控制、 控制中心、鍵盤介面
5. iPhone 17 Pro 「前置鏡頭攝影」 

除了介面、圖示大更新外，近期也有各種關於iPhone 17Pro的爆料，都紛紛指稱將會出現「前置鏡頭攝影」的模式，也是專屬於iPhone 17 Pro的功能。

▲▼

此外，面對近期川普提出的對等關稅問題，也開始有果粉擔心在今年價格會突破天際，頂級的Pro系列將可能超過10萬元，但彭博社記者古爾曼指出，由於全球都受到這波關稅影響，他認為「蘋果會認真考慮iPhone 價格調整」，且果粉並不會認為蘋果此舉是在撈錢。此外，他也指出，蘋果可能會加速「供應鏈多元化」，考慮從關稅低的國家進行生產。

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