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過期折價券別丟！通訊行發瘋「來店換200元購物金」再送衛生紙

記者蘇晟彥／綜合報導

近來民生物價持續高漲，從民生用電、便當、交通費到日常用品幾乎全面調漲，消費者對各類優惠活動的敏感度也隨之升高。然而，許多品牌發放的折價券、購物金卻因使用期限過短或條件繁瑣，經常被擱置到過期，只能無奈作廢；針對這項痛點，傑昇通信 9 日宣布推出全新活動—「來傑昇，讓券起死回生」，只要民眾攜帶任一商家已過期的實體折價券到全台傑昇通信門市，即可現場兌換200元配件購物金，現場消費再送一串衛生紙。

▼傑昇通信推出攜帶任意過期折價券，就可以換店內200元配件購物金，消費再送一串衛生紙。

▲▼ 。（圖／傑昇通訊提供）

傑昇通信觀察，台灣每年平均發送超過上億張折價券，涵蓋實體紙本、電子票券等形式，從百貨週年慶、超商促銷、母嬰品牌到餐飲折抵幾乎無所不包，儘管優惠眾多，但因為兌換方式繁瑣、使用時間短暫或規則不透明，許多民眾索性將券擱置一旁，直到偶然翻出時才發現已經過期，絕大多數的過期折價券都只能作廢處理，有些品牌雖會酌情延長使用期限，但多數仍以「過期即無效」作為原則，讓消費者徒增懊惱。

傑昇通信表示，去年推出「傑昇全心挺你做公益」活動時，獲得民眾熱烈回響，活動期間吸引超過萬人參與，不僅讓原本失效的彩券發揮最後價值，也展現出品牌對環境友善與顧客需求的高度關注；有鑑於此，傑昇通信決定延伸活動精神，推出「來傑昇，讓券起死回生」，將原本無用的過期折價券轉化為實質優惠，也讓「沒用的券」變得「真有用」，不只讓消費者手中的「廢券」重獲新生，也巧妙呼應近來「惜物、惜福」的社會氛圍。

即日起，只要民眾持任一商家已過期的實體折價券（不限品牌、不限面額）前往傑昇通信全台任一門市，即可立即兌換200元配件購物金，購物金可用於購買300 元以上配件，像是手機充電線、保護貼、保健品等周邊產品（不含手機、門號或其他服務），立即享有200元的優惠折抵；一張實體過期折價券限折抵一件商品，不得累積或與其他優惠併用，而且現場消費者，還可加碼獲贈「傑納瑞衛生紙一串」（共6包），讓優惠更具體。

傑昇通信進一步呼籲，家中若有過期的折價券，真的先別急著丟！只要帶來傑昇通信就能發揮它的最後價值，透過「來傑昇，讓券起死回生」，不僅讓每張票券都不留遺憾、重獲新生，也再次體現品牌一貫「以消費者為本」的理念。未來傑昇通信將持續觀察市場需求，推出更多創新且貼心的活動，歡迎民眾踴躍參與，把手中無用的折價券，換成實用的好康優惠。

▲▼ 。（圖／傑昇通訊提供）
 

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