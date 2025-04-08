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蘋果4月「 Today at Apple 」倡永續　花藝設計、生態攝影免費上

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果響應世界地球日，4月份「 Today at Apple 」課程將結合創意與永續花藝設計、生態攝影，全部免費提供給所有果粉參加，不同領域專家將分享如何透過 Apple 產品結合科技與創意，將永續理念化為日常行動，並邀請大家透過實際行動參與永續未來。

即日起至 4 月 27日， Today at Apple 陸續推出一系列響應世界地球日的免費課程活動，包括與 Pinkoi 及永續設計師合作推出的「專為商務打造」課程，將聚焦於「升級再造」的創新設計，分享 Apple 的產品與技術在設計應用中所扮演的重要角色。接下來的三場工坊將帶來豐富的分享與實作體驗，包括由「花疫室」創意花藝師李濟章帶領大家使用 iPad 與 Procreate app 創作地球日花藝設計；生態攝影師施信鋒傳授如何以 iPhone 拍攝夜間生態並製作螢火蟲 GIF；以及推廣永續環保的平台 zero zero 分享全球回收趨勢，一同創作地球日海報，讓循環再生不再枯燥，成為日常實踐的一部分。

這一系列別具意義且富有創造力的課程完全免費，還能從中習得 iPhone、iPad 與 Procreate 相關技巧，讓大家從日常生活中的簡單行動開始，提升永續意識，並幫助我們重新發現地球的生態之美，為環境議題帶來正向的改變。

對談：與 Pinkoi 及永續設計師一起驅動升級再造的創新力

4 月 12 日
14:00 - 16:00
Apple 信義 A13
出色的設計師將分享他們如何在升級再造的創新設計中結合創意與永續，你更可用精美的永續材質影像設為 Apple Watch 錶面，響應世界地球日。
報名連結

▲▼ Apple Store 4月永續日課程 。（圖／翻攝自蘋果官網）

工作坊：和李濟章一起設計永續創意花藝

4 月 19 日
14:00 - 16:00
Apple 信義 A13
創意花藝師李濟章要分享如何透過花藝展現永續生命力，你更將在 iPad 的 Procreate 中拼貼出自己獨特創意的花藝設計，響應世界地球日。
報名連結

▲▼ Apple Store 4月永續日課程 。（圖／翻攝自蘋果官網）

工作坊：和施信鋒探索鏡頭下的螢火蟲與夜間生態

4 月 26 日
14:00 - 16:00
Apple 信義 A13
和施信鋒透過攝影看見夜間生態之美，探索用 iPhone 拍攝的技巧，你更將在 iPad 的 Procreate 上製作螢火蟲 GIF 帶回家。
報名連結

▲▼ Apple Store 4月永續日課程 。（圖／翻攝自蘋果官網）

工作坊：和 zero zero 創作啟動永續力的地球日海報

4 月 27 日
14:00 - 16:00
Apple 信義 A13
與 zero zero 一起響應世界地球日，讓循環再生成為日常的有趣實踐，你更將用 iPad 搭配 Apple Pencil 創作地球日海報。
報名連結

▲▼ Apple Store 4月永續日課程 。（圖／翻攝自蘋果官網）

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