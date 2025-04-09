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二手家電行深夜突傳火警　南投消防局動員花10多分鐘控制撲滅

▲草屯鎮碧山路二手家電行於暗夜發生火災。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯鎮碧山路二手家電行於暗夜發生火災。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮碧山路某間二手家電行，於8日深夜突然傳出火警，火勢迅速蔓延整棟建築物，火舌從窗口竄出、濃煙密布；南投縣消防局立即派遣3分隊、9車和14人前往灌救，所幸火勢於10餘分鐘後即獲得控制、未有受困傷亡情形。

縣府消防局指出，昨晚23時23分許接獲路人報案，得知位於碧山路668-2號的「嗡嗡嗡二手家電行」發生火災，立即派遣草屯、碧興、中興等分隊，出動消防車8輛、救護車1輛、人員14名，由草屯分隊長陳世昌帶隊前往搶救，並群呼草屯義消，趕往現場搶救。

▲草屯鎮碧山路二手家電行於暗夜發生火災。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防人員趕至現場時，發現現場堆滿大量冰箱、洗衣機等二手家電，二層樓之鐵皮建築物已全部陷入火海，猛烈火勢已從窗口竄出，並不斷傳出電線短路火花和陣陣爆炸聲響，門口鐵捲門關閉且無人回應，後經消防人員依據家電行招牌電話聯繫業者，才確認無人員受困其中。

▲草屯鎮碧山路二手家電行於暗夜發生火災。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防隊經使用砂輪切割機等破壞器材破壞鐵捲門，背負空氣呼吸器深入火場滅火搶救，花費10多分鐘就控制並迅速撲滅火勢，燃燒面積約50平方公尺，並經再次搜索後確認無人員受困傷亡，確切起火原因仍待消防局火災調查科進一步釐清。

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