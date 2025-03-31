開箱天藍色M4 MacBook Air　Joeman：蘋果最超值筆電登場！

▲Joeman開箱M4 MacBook Air。（圖／翻攝自YouTube／@joeman，下同）

記者吳立言／綜合報導

近日，隨著對M5處理器即將上市的討論越來越多，近期蘋果推出的 M4 MacBook Air 也引起討論，尤其本次推出絕美天藍色展現出與以往不同的高貴色調更是引起關注。知名科技 YouTuber Joeman 在最新的開箱影片中，帶來了這款2025年最受期待的產品。Joeman指出， M4 MacBook Air不僅在設計上延續了蘋果一貫的高品質，除了性能上有進一步提升，台灣地區售價更是全面的規格都降價了1000元，堪稱近年來「CP值最高」的蘋果產品。

主要特點

◆強大的性能：M4處理器的使用使得MacBook Air在運行速度和多任務處理上表現卓越。無論是日常辦公還是高強度的創意工作，這款筆記型電腦都能輕鬆應對。

◆輕薄設計：蘋果一貫的設計哲學讓M4 MacBook Air保持了輕薄的特性，方便攜帶，特別適合學生和商務人士。

◆長效電池：新款MacBook Air配備了更高效的電池技術，使用者可以享受到更長的使用時間，無需頻繁充電。

◆高解析顯示：解析度進一步提升，讓視覺效果更加出色，無論是觀看影片還是進行設計工作，都能帶來更佳的體驗。

Joeman在影片中強調，這款產品不僅在功能上滿足了現代用戶的需求，更在價格上具備極高的CP值，讓它成為「2025年最值得入手的蘋果產品」之一。M4 MacBook Air的推出無疑是蘋果在筆記型電腦市場上的一個重要里程碑。Joeman也建議如果是在使用M1系列的果粉可以考慮這款產品，CP值最高的將會是最低規格、34,900元的版本，再加上如果能夠透過BTS（Back To School）方案入手，價格還能壓低到31,400元，不論是學生還是專業人士都能考慮。