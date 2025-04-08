犀牛盾攜手超商設4300間手機殼回收站　再生利用還送霜淇淋

記者蘇晟彥／台北報導

手機殼品牌犀牛盾（RHINOSHIELD） 8日舉辦記者會，宣布將與知名連鎖超商展開策略合作，將店舖變成「品牌手機殼回收站」，盼能透過循環、回收再利用的模式減塑，達到再生永續的概念。此外，即日起回收該品牌手機殼，再加送限量霜淇淋。

▼犀牛盾與知名連鎖超商合作，將在店舖內設置手機殼回收站。（圖／品牌提供）

犀牛盾著自2022年中陸續於全台設立10間直營據點，並與地標網通、燦坤實業等 3C 經銷通路合作創立循環回收站後，2024年更推出全台首款100% 循環再生手機殼 CircularNext，並導入產品履歷溯源生產資訊機制，而在2025年，選擇與知名連鎖超商合作，將設立4,300個「犀牛盾循環回收站」，消費者只要透過店鋪內FamiPort機台操作，並於櫃檯完成交寄，最快一分鐘內即可輕鬆完成回收流程。

此次與犀牛盾策略聯盟亦為連鎖超商首度與手機殼品牌合作逆物流回收再生模式，透過全家既有物流體系配送貨物至各店同時、一併收回消費者於店點回收的舊手機殼，再統籌交由犀牛盾集中處理後，可達到100%回收再利用，讓廢棄手機殼重獲新生。截至2024年底，已累積超過30,000個犀牛盾舊手機殼被有效回收，品牌也預估今年回收網絡的擴增將挹注至40%的成長動能。



即日起至5月6日雙方祭出首波雙重限量回饋，犀牛盾也特別將100元回收獎勵金機制，常態性導入與超商合作的回收計畫，超商亦提供限量Fami!ce霜淇淋兌換券(不限口味)，消費者完成回收交寄服務後於24小時內即可收到手機簡訊優惠碼；未來也將不定期推出限時加碼優惠，邀請大家輕鬆參與循環回收行動！

犀牛盾循環生態圈邁向全球：海外市場手機殼郵寄回收計畫啟動

今年4月起，邀請世界各地的犀粉一起「Protect Your World」！在擴增台灣回收網絡同時，犀牛盾也推出「RHINO LOOP 犀牛盾循環生態圈」海外手機殼郵寄回收計畫，於美國、英國、法國及德國實行，當地使用者僅須線上申請、並透過包裹投遞，即可輕鬆參與永續行動。2025年犀牛盾將透過拓展國內外多重回收管道，積極強化各市場循環生態圈佈建，全面落實從產品設計、生產到回收再生的全循環，也讓不分國界的消費者一起響應循環再生行動。



