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「末日博士」示警：別過度押注Fed　美今年不衰退不會救川普

▲曾預言2008年金融海嘯警示而獲得「末日博士」稱號的美國紐約大學經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「末日博士」羅比尼警告華爾街不要太依賴Fed用快速降息穩定川普引發的經濟動盪。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

素有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）最近警告華爾街，市場不應過度押注美美聯儲（Fed）將迅速降息以應對川普關稅政策所引發的經濟動盪，因為他預測美國經濟將順利躲過衰退，待紛亂緩和後，利率將在今年餘下的時間維持穩定，而川普將是第一位對市場壓力讓步的一方。

據彭博社報導，羅比尼此前因準確預測了2008年的金融危機而聲名大噪。最近，這名經濟學家再次示警，表示雖然聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告新關稅將抑制經濟成長並推高通膨，但央行仍將堅守抗通膨任務。他比喻此情況如同「川普看跌期權與鮑爾看跌期權的博弈」，強調鮑爾要等到川普「先讓步」才會採取行動。

此外，羅比尼表示信貸市場保持穩定，為美聯儲的謹慎路線提供了正當性。儘管部分交易員預期美聯儲最快將於下次會議前緊急降息，但羅比尼認為情況並未嚴重到須採取激進措施。他強調，美股近期劇烈波動，美債也創下自2020年3月疫情以來最瘋狂交易日，顯示市場仍在評估風險與政策不確定性。

在經濟展望方面，羅比尼展現相對樂觀態度，與前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）形成鮮明對比。此前，桑默斯曾悲觀預測，經濟衰退恐致200萬人失業，並獲得多位華爾街經濟學家的認同。

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