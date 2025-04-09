職籃球星赴對岸在台合約訴訟未了　法官真心話讓雙方同意調解

▲曾為中華男籃國手的職籃球星林秉聖，仍有合約糾紛在打官司。（圖／記者杜奕君攝）

記者黃哲民／台北報導

本土職籃球星林秉聖2023年換隊引發跨聯盟合約糾紛，被新竹攻城獅隊提告求償1200多萬元，纏訟至今1年多，台北地院今（9日）開庭，雙方律師仍爭執當初簽約有無僱傭性質，法官感慨從小看籃賽長大，很唏噓國內職棒已從谷底翻身，國內職籃制度仍有改善空間，雙方律師聽了態度軟化，願基於籃壇和諧與尊重法官，試行勞動事件調解程序談談看。

現年28歲的林秉聖主打得分後衛，目前效力對岸中國男子職籃聯賽CBA浙江廣廈隊。林於2019年大學畢業後投入職籃，2021年9月加盟T1聯盟新北中信特攻隊，曾獲抄截王、年度最佳防守球員、跨聯盟籃球邀請賽獲選大會最佳五人等獎項，並蟬聯年度防守第一隊成員。

本案源於2023年8月15日，中信特攻隊宣布提前16天終止與林秉聖的合約，同日PLG職籃聯盟攻城獅隊宣布林男已簽約加盟、將於次月（9月）1日起披掛上陣，但隔天（16日）林PO文表明不加入攻城獅、自稱與攻城獅簽約是「思慮不周」，PO文當天並與T1聯盟台新台北戰神隊簽約，同月24日列入戰神隊球員名單。

▲林秉聖目前在對岸發展、效力中國男子職籃聯賽CBA浙江廣廈隊。（圖／翻攝自IG）

攻城獅隊要求林秉聖履約未果，中華籃協居間協調也無效，經營攻城獅隊的攻城獅文創公司向北院提告，要求林男和經營台北戰神隊的台新育樂公司連帶賠償1000萬元、林男另須單獨賠償懲罰性違約金276萬餘元。

林秉聖本案從沒出庭，他和台新育樂的律師均主張林男與攻城獅的合約生效前，林已提前寄存證信函合法終止契約，反批攻城獅在林男恢復自由球員身分前惡意挖角。攻城獅的律師強調林簽約時已成年，應追究林簽約又違約、「騎驢找馬」的不道德行為。

本案原任法官先前開庭時，多次制止雙方律師鬥嘴、諭知「情緒不用帶入那麼多」，並表示審理期間「還看到林秉聖的球賽新聞」，但球季都快打完，案件還審不完，希望盡快解決，結果去年（2024年）8月底年度調動更換法官，案情仍膠著。

今開庭時，法官認為攻城獅隊主張和林秉聖簽的合約，具有僱傭性質，因此徵詢雙方可否依照《勞動事件法》試行調解程序。林男和台新育樂的律師均反對，認為定性為委任契約、對林男才有利，本件合約抬頭寫著「委任」，攻城獅提告之初也承認是委任，如今增加主張僱傭性質，是典型臨訟置辯。

法官指出林秉聖依約須遵守球團生活管理、轉隊限制，並依指示訓練、比賽與參加活動，顯然有從屬性質，且區分契約性質不能只看名稱、應觀察實質內容，例如小吃店徵洗碗工，卻說這是承攬契約或委任契約，「這樣對嗎？」若只因契約抬頭寫「委任」2字，就一律認定是委任契約，「法官就很好當了」、「如果為了結案，哪有好難，2個禮拜就能寫好判決」。

林秉聖的律師仍企圖長篇大論、撇除適用僱傭關係，法官請他坐下，表明僱傭契約感覺比較保護球員，「簽了約、不想履行，出了事，就想從契約中找出什麼對自己有利的可以解釋，這不是一種健康的狀態」。

法官並感慨從小看籃賽長大，很唏噓國內職棒已從谷底翻身，國內職籃制度卻仍有改善空間，「職棒可以，職籃為什麼不行」，況且林秉聖還年輕、還有好多年可打球，不該被合約糾紛卡住、到處綁手綁腳，不如雙方坐下來談，思考看看除了付錢，還有什麼選項，「不然判決下來，對誰比較好？」

林秉聖與台新育樂的律師聽懂了，同意基於籃壇和諧與尊重法官，願試行勞動事件調解程序、解決爭議，但堅持本件契約仍應屬委任性質，法官勸諭不會因為同意調解，「就當成你們接受僱傭關係」，訂於今年（2025年）6月20日下午2點半調解，希望林男屆時能到場。