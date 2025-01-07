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寒冬送暖！桃園市第二專長發展協會　捐贈民生物資關懷弱勢

▲桃園市第二專長發展協會，捐贈物資關懷弱勢

▲桃園市第二專長發展協會，捐贈物資關懷弱勢。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終，桃園市第二專長發展協會6日由創會長梁淑貞、理事長馮開華帶領協會熱心成員，出席於中壢區仁海宮舉辦的「寒冬送暖、愛心同行、溫情無限」活動，攜手仁海宮、中華大同行善會、觀音根滿社會福利基金會等單位團體，共同捐贈白米、衛生紙等民生物資給桃園市31所教養院、長照中心，傳送社會溫馨。

▲桃園市第二專長發展協會，捐贈物資關懷弱勢

桃園市第二專長發展協會創會長梁淑貞表示，協會平日開辦技藝專業課程，協助民眾學習第二專長，於就業、創業人生建立一片天，行有餘力之際並參與地方公益，包括：每年定期辦理義剪、捐贈生活物資，回饋社會。

▲桃園市第二專長發展協會，捐贈物資關懷弱勢

▲理事長馮開華(左一)帶領協會熱心成員做公益。（圖／協會提供）

協會認為，當幫助他人時，能體驗到「付出」帶來的幸福感與成就感，這是一種精神層面的滿足，能讓人感覺自己的行動具有意義。又，透過參與公益活動，傳遞正能量，還可結識來自不同領域的朋友，互送溫暖。

「寒冬送暖、愛心同行、溫情無限」活動，捐贈白米33,000斤、衛生紙60箱、麵條10箱、洗碗精10箱，悉數捐贈桃園市31所教養院、長照中心，關懷院童和長者。包括：仁海宮董事長王介禧、立委魯明哲、市議員彭俊豪等人士出席活動。

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