桃園司法保護醫療關懷聯盟啟動　弱勢78醫療機構免掛號費

▲桃園地檢署犯罪被害人保護協會桃園分會發起關懷司法弱勢族群，今天下午在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式，檢察長俞秀端簽署備忘錄。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為關懷司法弱勢族群，桃園地檢署與犯罪被害人保護協會桃園分會今天下午舉行合作備忘錄簽約儀式，檢察長俞秀端指出，藉由「司法、醫療」攜手，並結合大桃園各地區78家中西醫醫療資源，提供弱勢馨生人就醫「免掛號費」措施，以減輕經濟負擔，提供最實質且契合需求醫療照顧服務，落實溫暖友善柔性司法。

▲桃園地檢署與犯保協會發起關懷司法弱勢族群，今天下午在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

這項活動邀請社團法人桃園市醫師公會、桃園市牙醫師公會、桃園市中醫師公會、宏其婦幼醫院、天晟醫院、怡仁醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院等78家醫療診所合作簽約，出席者包括法務部保護司副司法林秀敏、桃園市衛生局長賈蔚、桃檢檢察長俞秀端、犯保協會桃園分會主委吳嘉隆與各醫療院所負責人。

▲法務部保護司副司長林秀敏致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

林秀敏表示，司法保護醫療關懷聯盟是司法與醫療在司法保護領域攜手合作之里程碑，也是跨領域結合民間網絡的最佳範例，對於司法程序中相對弱勢的犯罪被害人，司法保護醫療關懷聯盟的成立，可促進司法與醫療體系間有效協作，並對弱勢群體積極支持，強調「醫界的社會責任」，懸壼濟世、貢獻專業的醫事人員，願意在今天抛磚引玉，正是醫者仁心的體現。

▲桃園市衛生局長賈蔚感謝司法推動犯罪被害人醫療服務表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌攝）



衛生局長賈蔚也提及，對於司法界推動此項犯罪被害人醫療服務表達感動，更由衷感謝支持與加入此項公益推廣醫界先進，在醫療資源如此不足大環境下，以具體行動支持馨生人，醫療專業力量投入司法保護服務工作，建立完整司法醫療關懷網，彰顯柔性司法保護政策。

▲桃檢檢察長俞秀端致詞感謝。（圖／記者沈繼昌攝）

俞秀端則強調，除積極推動馨生人服務保護據點外，強化實質照顧馨生人身心健康，與犯保桃園分會共同關注受害者就醫需求，這項合作將提供及時幫助。目前合作的醫療機構數量雖尚未涵蓋桃園各地，但已達成區域平衡，各區都有提供服務醫療據點，方便弱勢馨生人得以就近獲取服務，透過這些努力在在展現桃園地方醫療機構對司法保護工作的投入及熱忱，期許未來能有更多醫療院所加入，將此成功模式擴展至更生人，加強柔性司法的醫療覆蓋範圍，讓弱勢者得到更全面性的醫療服務。

▲桃園地檢署與犯罪被害人保護協會今天在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式，會後與醫療院長負責人合影。（圖／記者沈繼昌攝）。