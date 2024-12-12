　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園司法保護醫療關懷聯盟啟動　弱勢78醫療機構免掛號費

▲桃園地檢署犯罪被害人保護協會桃園分會發起關懷司法弱勢族群，今天下午在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式，檢察長俞秀端簽署備忘錄。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署犯罪被害人保護協會桃園分會發起關懷司法弱勢族群，今天下午在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式，檢察長俞秀端簽署備忘錄。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為關懷司法弱勢族群，桃園地檢署與犯罪被害人保護協會桃園分會今天下午舉行合作備忘錄簽約儀式，檢察長俞秀端指出，藉由「司法、醫療」攜手，並結合大桃園各地區78家中西醫醫療資源，提供弱勢馨生人就醫「免掛號費」措施，以減輕經濟負擔，提供最實質且契合需求醫療照顧服務，落實溫暖友善柔性司法。

▲桃園地檢署與犯保協會發起關懷司法弱勢族群，今天下午在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署與犯保協會發起關懷司法弱勢族群，今天下午在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

這項活動邀請社團法人桃園市醫師公會、桃園市牙醫師公會、桃園市中醫師公會、宏其婦幼醫院、天晟醫院、怡仁醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院等78家醫療診所合作簽約，出席者包括法務部保護司副司法林秀敏、桃園市衛生局長賈蔚、桃檢檢察長俞秀端、犯保協會桃園分會主委吳嘉隆與各醫療院所負責人。

▲法務部保護司副司長林秀敏致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

▲法務部保護司副司長林秀敏致詞。（圖／記者沈繼昌攝）

林秀敏表示，司法保護醫療關懷聯盟是司法與醫療在司法保護領域攜手合作之里程碑，也是跨領域結合民間網絡的最佳範例，對於司法程序中相對弱勢的犯罪被害人，司法保護醫療關懷聯盟的成立，可促進司法與醫療體系間有效協作，並對弱勢群體積極支持，強調「醫界的社會責任」，懸壼濟世、貢獻專業的醫事人員，願意在今天抛磚引玉，正是醫者仁心的體現。

▲桃園市衛生局長賈蔚感謝司法推動犯罪被害人醫療服務表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局長賈蔚感謝司法推動犯罪被害人醫療服務表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局長賈蔚也提及，對於司法界推動此項犯罪被害人醫療服務表達感動，更由衷感謝支持與加入此項公益推廣醫界先進，在醫療資源如此不足大環境下，以具體行動支持馨生人，醫療專業力量投入司法保護服務工作，建立完整司法醫療關懷網，彰顯柔性司法保護政策。

▲桃檢檢察長俞秀端致詞感謝。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃檢檢察長俞秀端致詞感謝。（圖／記者沈繼昌攝）

俞秀端則強調，除積極推動馨生人服務保護據點外，強化實質照顧馨生人身心健康，與犯保桃園分會共同關注受害者就醫需求，這項合作將提供及時幫助。目前合作的醫療機構數量雖尚未涵蓋桃園各地，但已達成區域平衡，各區都有提供服務醫療據點，方便弱勢馨生人得以就近獲取服務，透過這些努力在在展現桃園地方醫療機構對司法保護工作的投入及熱忱，期許未來能有更多醫療院所加入，將此成功模式擴展至更生人，加強柔性司法的醫療覆蓋範圍，讓弱勢者得到更全面性的醫療服務。

▲桃園地檢署與犯罪被害人保護協會今天在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式，會後與醫療院長負責人合影。（圖／記者沈繼昌攝）。

▲桃園地檢署與犯罪被害人保護協會今天在地檢署舉行合作備忘錄簽約儀式，會後與醫療院長負責人合影。（圖／記者沈繼昌攝）。

 【 更多新聞】

桃園警犬隊授階成軍　張善政：「犬力守護桃園、打造安居城市」

又見獼猴大街撒野！蹲坐後視鏡拍窗討食　還亂入辦公室對望OL

送娃娃挽回前女友遭拒...他門縫狂偷窺　桃園痴情男下場曝

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鼓鼓宣布喜訊！「跟大元登記」時間曝光
快訊／朱育賢加盟味全！合約總值曝光
快訊／野狗突竄出！女騎士摔車遭追撞　送醫不治
水原希子東京約會被拍！「甜蜜熊抱男友」不甩路人目光
韓示威者衝總統官邸抗議　高喊「逮捕尹錫悅」
婦產名醫遭搜索！不法獲利近百萬
揪閨蜜隆乳竟排黑尿　2人洗腎1月還狂掉髮怒告
上任首日「引發轟動」！川普將發布25道行政命令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／路邊野狗突竄出！高雄女摔車倒地遭後車追撞　送醫不治

桃園司法保護醫療關懷聯盟啟動　弱勢78醫療機構免掛號費

烏日街頭驚見鴕鳥散步！後方大塞車　警鳥「街頭對峙」畫面曝

生醫股收購案爆內線交易！各路人馬買股賺百萬　婦產名醫遭搜索

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！2人洗腎1月還狂掉髮怒告…診所回應了

男學員台中上課竟亮刀！今情緒失控險傷人　警到場將他強制送醫

上班族撬娃娃機行竊！順便A走限量公仔　偷機車沒戴安全帽露餡

講好無性交往！淫男花8千找「出租女友」凍未條硬上　判3年4月

苗栗原鄉部落深夜槍聲一直響　原來是打獵...2人這原因被逮

花蓮女警控遭副所長性騷！被霸凌背負小三罵名　警局公布調查結果

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

擔心車道上小貓被撞　黑狗救援輕叼牠回路邊

快訊／路邊野狗突竄出！高雄女摔車倒地遭後車追撞　送醫不治

桃園司法保護醫療關懷聯盟啟動　弱勢78醫療機構免掛號費

烏日街頭驚見鴕鳥散步！後方大塞車　警鳥「街頭對峙」畫面曝

生醫股收購案爆內線交易！各路人馬買股賺百萬　婦產名醫遭搜索

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！2人洗腎1月還狂掉髮怒告…診所回應了

男學員台中上課竟亮刀！今情緒失控險傷人　警到場將他強制送醫

上班族撬娃娃機行竊！順便A走限量公仔　偷機車沒戴安全帽露餡

講好無性交往！淫男花8千找「出租女友」凍未條硬上　判3年4月

苗栗原鄉部落深夜槍聲一直響　原來是打獵...2人這原因被逮

花蓮女警控遭副所長性騷！被霸凌背負小三罵名　警局公布調查結果

百貨周年慶催買氣　國人10月信用卡刷破4千億元創單月第4高

欣葉「NAGOMI」第2家店明年第1季開幕　餐廳地點落腳北市信義區

關之琳曾認當小三　突曬影片自省「願意為我的錯誤買單但不後悔」

鼓鼓新北耶誕城前宣布喜訊　選在這時候跟大元去登記

南港「戶外滑冰場」免費玩！恐龍主題超萌　餐飲優惠一次收

快訊／路邊野狗突竄出！高雄女摔車倒地遭後車追撞　送醫不治

張棋惠無預警動手術！　「才喊持續耳鳴36hrs」近況曝

南科串聯衛星園區　台南1區還有透天總價千萬起

整合超快！北市信義區虎林街公辦都更「60天選配率破9成」明年招商

朱育賢4年約加激勵4800萬加盟味全　已提25人名單就等樂天決定

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

即／自小客酒駕猛撞7車　1騎士命危送醫

醉男撞6車1死3傷！　恐怖現場畫面曝

詐騙新招又來了　她慘噴113萬辛苦錢

譚艾珍遭詐畫面曝！領110萬「提紙袋面交車手」

台版地面師詐退休女醫7300萬　7房產都拿去抵押　

知名醬油廠第三代出軌女員工　正宮提告1原因敗訴

撞擊瞬間曝！車故障「媽下車放三角錐」兒面前遭撞死

譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招

即／基隆老闆修車遭壓傷！「頭部變形」命危搶救中

即／淡水驚傳墜樓！男16F摔墜亡

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

5惡狼輪流性侵2少女！他逃亡13年被逮

更多熱門

相關新聞

桃市復興羅浮里長補選在即　檢察長舉行選舉座談

桃市復興羅浮里長補選在即　檢察長舉行選舉座談

桃園市復興區羅浮里里長補選將於12月14日舉行，桃園地檢署檢察長俞秀端為瞭解桃園市警局大溪分局補選舉查察準備狀況，今（10）日親赴羅浮派出所進行補選查察座談，俞秀端重申選舉查察應秉持「嚴查不法、溯本清源」之宗旨，並強化檢警合作，對任何有礙選舉公正性之違法行為，均應積極查辦，以維持選舉之公正性。

行李藏5000萬大麻花！挪威男衝信義區跑趴

行李藏5000萬大麻花！挪威男衝信義區跑趴

基隆司法醫療聯盟簽約　同助更生馨生

基隆司法醫療聯盟簽約　同助更生馨生

百名重傷馨生人近距離共賞日月潭璀璨花火

百名重傷馨生人近距離共賞日月潭璀璨花火

詐領加班費還曠職　前檢座判罰俸1年

詐領加班費還曠職　前檢座判罰俸1年

關鍵字：

桃園司法保護醫療關懷聯盟桃園地檢署關懷弱勢馨生人俞秀端

讀者迴響

熱門新聞

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

啦啦隊女神「第一次%%在這」！

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

孟耿如神隱8個月「無預警發文」

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

經典賽資格賽教練團　陳宗宏加入

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面